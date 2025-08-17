Tört-zúzott egy horvát rendszámú furgon az M6-os pihenőjében

Komlósiné Kiss Anett rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Teolnak elmondta, hogy vasárnap délután egy horvát rendszámú furgon közlekedett az M6-os autópálya 134-es kilométer szelvénye közelében, Pécs irányába, majd felborult – írja a Teol.

Horvát rendszámú furgon tarolt a fácánkerti pihenőnél – a benzinkútra akart behajtani. Fotó: Mártonfai Dénes

A jármű nagy sebességgel próbált lehajtani az autópálya melletti pihenőhelyen található benzinkúthoz, azonban a sofőr elveszítette az irányítást a jármű felett.

A furgon nekiütközött a szalagkorlátnak, ennek következtében az oldalára borulva több tíz métert csúszott az úttesten. A baleset során kidőlt egy oszlop. A járműben ketten utaztak: a furgont egy új-zélandi nő vezette, ő könnyebb sérüléseket szenvedett, utasa pedig egy horvát férfi volt, akit azonban súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

