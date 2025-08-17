Nem állt meg a vonat a tilos jelzésnél, ezért leállt a közlekedés ezen a vasúti fővonalon

Vasárnap délután Szolnok és Szajol között egyelőre nem közlekedhetnek a vonatok hatósági intézkedés miatt, mert egy magántársaság szerelvény nélkül haladó mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél. A záhonyi és a békéscsabai fővonalon jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani ma estig.

Forgalmi változások:

A záhonyi és a békéscsabai fővonal távolsági vonatai csak Budapest és Szolnok, illetve Szajol és a keleti országrészben lévő végállomásuk között járnak. Szolnok és Szajol között pótlóbuszok közlekednek, a buszok folyamatosan indulnak, a vonatokhoz nem csatlakoznak. Szolnok és Szajol között a Volán buszjáratain a vasúti jegyek érvényesek, Szajolban is betérnek a buszok a vasútállomásra. A záhonyi és a békéscsabai fővonalon minden vonat helyjegy váltása nélkül igénybe vehető.

A Szolnok-Szentes vonal járatai Tiszatenyőn fordulnak vissza Szentes felé, a békéscsabai vonatok Tiszatenyőn is megállnak.

Vasárnap délután Szajol és Szolnok között, Millérnél egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, egy váltót megrongált és arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC (IC 614) szabályosan haladt. A két vonat 200 méterre állt meg egymástól, személyi sérülés nem történt, a vasúti biztosítóberendezés a szabálytalan közlekedésre azonnal reagált és még a másik vonat érkezése előtt a jelzőt továbbhaladást megtiltó jelzésűre állította, hogy megelőzze a balesetet – olvasható a Mávinform Facebook-bejegyzésében.

