Pásztorjáték idézte meg Krisztus születését Veszprémben

Karácsony ünnepéhez kapcsolódva pásztorjátéknak adott otthont a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház, ahol gyermekek közreműködésével idézték fel Jézus születésének történetét – adta hírül a Veol.
Az előadás a betlehemi események üzenetét egyszerű, mégis mély tartalommal közvetítette a hívek felé, miközben a zenei szolgálat és az ünnepi környezet tovább erősítette az alkalom emelkedett hangulatát.
A pásztorjáték a közösségi ünneplés részeként nemcsak a gyermekek szerepvállalását állította középpontba, hanem a karácsony lelki üzenetét is hangsúlyozta a bazilikában összegyűltek számára.
A jeles eseményről készült galériát ITT tekintheti meg.
