Pásztorjáték idézte meg Krisztus születését Veszprémben

Karácsony ünnepéhez kapcsolódva pásztorjátéknak adott otthont a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház, ahol gyermekek közreműködésével idézték fel Jézus születésének történetét – adta hírül a Veol.

Fotó: Nagy Lajos / Veol.hu

Az előadás a betlehemi események üzenetét egyszerű, mégis mély tartalommal közvetítette a hívek felé, miközben a zenei szolgálat és az ünnepi környezet tovább erősítette az alkalom emelkedett hangulatát.

A pásztorjáték a közösségi ünneplés részeként nemcsak a gyermekek szerepvállalását állította középpontba, hanem a karácsony lelki üzenetét is hangsúlyozta a bazilikában összegyűltek számára.

