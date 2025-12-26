veszprémgyermekelőadás

Pásztorjáték idézte meg Krisztus születését Veszprémben

A Szent Mihály Főszékesegyházban idén is bemutatták a hagyományos pásztorjátékot, amelyet gyermekek előadásában láthatott a közönség karácsony másnapján.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 19:23
Forrás: veszpremiersekseg.hu
Karácsony ünnepéhez kapcsolódva pásztorjátéknak adott otthont a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház, ahol gyermekek közreműködésével idézték fel Jézus születésének történetét – adta hírül a Veol.

Fotó: Nagy Lajos / Veol.hu

Az előadás a betlehemi események üzenetét egyszerű, mégis mély tartalommal közvetítette a hívek felé, miközben a zenei szolgálat és az ünnepi környezet tovább erősítette az alkalom emelkedett hangulatát.

 A pásztorjáték a közösségi ünneplés részeként nemcsak a gyermekek szerepvállalását állította középpontba, hanem a karácsony lelki üzenetét is hangsúlyozta a bazilikában összegyűltek számára.

A jeles eseményről készült galériát ITT tekintheti meg. 

Borítókép: Pásztorjáték (Forrás: veszpremiersekseg.hu) 


