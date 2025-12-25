Orbán egyik legnagyobb ellenfele teljesen kiakadt Magyar Péter alpári követőire

Tölgyessy Péter a Partizán műsorában adott egy értékelést a politikai helyzetről. Az évértékelő interjúban keményen kritizálta a Tisza Párt vezérét. A politológus szerint Magyar Péter csak az aktuális szereplő a baloldalon, és hatalmas csalódás fogja érni a régi elit tagjait, akik a szolgálatába szegődtek. Majd hozzátette, a Tisza Párt elnöke mögött vagy nincs stratégiai gondolkodás, vagy titkolja.
Ezek a mondatok kiverték a biztosítékot a felhergelt tiszás kommentelőknél és nagyon csúnyán megtámadták Tölgyessyt. Olyan gusztustalan, vállalhatatlan stílusban, hogy még Orbán Viktor egyik legnagyobb ellenfele is megszólalt a témában.
Vásárhelyi Mária a Facebook-oldalán mondta el a véleményét Magyar Péter követőiről:
„Tölgyessy politikai pályafutásával és aktuális véleményével kapcsolatban nyilván sokféle kritikát lehet megfogalmazni, számos kérdésben én magam sem értek egyet vele. Ugyanakkor érdekel, amit mond, többek között éppen azért, mert jól érzékelhetően más szemszögből nézi és értékeli a politikai helyzetet, mint én. Rendkívül tájékozott, éles elméjű és eredeti gondolkodású elemzőnek tartom, miközben sok kérdés megítélésében nem értek egyet vele. Ám most, miután az interjúban számos kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel és a Tisza »Párt« tevékenységével kapcsolatban, a Partizán – önmagukat nyilvánvalóan demokratának gondoló – kommentelői, elképesztő gyűlöletcunamit zúdítottak rá. És a több száz komment között elvétve akadt olyan, amely tényleges vitába szállt volna az elemző véleményével, egy-egy kritikus állításával, ehelyett a személyesdés, minősítgetés, sértegetés, gyalázkodás árasztotta el az üzenő falat.”
Kevés dolog van, amiben egyet tudok érteni Vásárhelyivel, de azt kell, hogy mondjam ezúttal igaza volt.
Azért mindennek van határa.
Borítókép: Vásárhelyi Mária (Fotó: Képernyőkép)
