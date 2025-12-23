idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péter masírozik a szakadék felé, és közben a balosok rémálma húzza a talpalávalót

Ezt nem teszi a fa alá a Tisza Párt elnöke.

Csépányi Balázs
magyar péterTisza Pártwellorbokros lajoslendvai ildikóbod péter ákos 2025. 12. 23. 5:22
Végérvényesen besorolt a bukott baloldali holdudvar Magyar Péter mögé.  A napokban Lendvai Ildikó kijelentette, hogy kemény és vastag igennel szavaz Magyar Péterékre jövőre. Ezzel a kijelentésével az egykori MSZP elnök letette a hűségesküt. 

Magyar Péter
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs

Így ő is csatlakozott a baloldali liberális holdudvar olyan alakjaihoz, mint a megszorítócsomagja miatt a 90-es évek közepén hírhedtté vált Bokros Lajos egykori szocialista pénzügyminiszter, Lengyel László közgazdász, a Kéri–Petschnig házaspár vagy éppen a viccesnek szánt hasonlatával, az embereket levágás előtt álló malacokhoz hasonlító Bod Péter Ákos.

Feltámadt a baloldali panoptikum, és minden erejét összeszedve egy utolsó támadásra indult Orbán Viktor ellen. A kamumessiásban látják most a lehetőségét a kormányváltásnak. Semmi kétség: velük együtt ismét visszatérne az emberek megnyomorítása, az adóterhek drasztikus emelése és a kormány családtámogatási rendszerének az eltörlése és a nyugdíjak megnyirbálása.

Természetesen ezt a folyamatot nem nézte tétlenül Wellor sem. Egy zseniális dalban el is mondta a véleményét arról, hogy a régi bukott baloldali figurák ismét akcióba léptek. 

Tisza-szakértők és malacok című legújabb slágerében kőkemény lecsap Lendvaira, Bokrosra, Lengyelre, Petschnigre, Surányira és Bod Péter Ákosra is.

Íme néhány ütős mondat az új dalból:

„Mélyen tisztelt publikum!

Lecsúszott néhány Unicum,

beindult a komikum

és életre kelt a panoptikum!

 

Emelkedik a libidó,

itt van megint IIdikó,

kemény, vastag nála az igen,

a megváltót látja Petiben,

előjönnek ezzel a nővel,

ez aztán politikai manőver!

Lendvai hangja lázálom,

megdöbbenek a gázáron.

 

Megint lobog a vörös zászló,

beköszönt a Lengyel László,

előkerül a szürke mellény,

programot ír az észlény,

de lehet, hogy ruhája kardigán,

minket tart majd rabigán,

előjött a közgázos zombi,

mögötte a tiszás adólobbi.

 

Fontoskodik, dumál sokat,

készíti a csomagodat,

a népnyúzó Bokros Lajos

elvonásban jó alapos,

elveszik majd öt perc alatt

a 14. havi nyugdíjadat,

adóemelés mellett érvel

 

köszönjük neked, Bod Péter,

mi vagyunk a malacok az ólban,

jön a böllér, de már nem józan,

halljuk, hogy fenik a kést,

készítik az adóprést.”

Wellor legújabb számát itt hallgathatják meg:

Ezt a vitriolos, szókimondó dalt egész biztos, hogy nem teszik ki a karácsonyfa alá az érintettek. Magyar Péter pedig komolyan kezdhet aggódni, mert az utóbb idők felmérései azt mutatják, hogy a bukott baloldali panoptikum levitézlett tagjainak a kíséretében határozott léptekkel masírozik a szakadék felé.

Borítókép: Wellor új számának YouTube-os nyitóképe (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

