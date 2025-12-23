Magyar Péter masírozik a szakadék felé, és közben a balosok rémálma húzza a talpalávalót

Így ő is csatlakozott a baloldali liberális holdudvar olyan alakjaihoz, mint a megszorítócsomagja miatt a 90-es évek közepén hírhedtté vált Bokros Lajos egykori szocialista pénzügyminiszter, Lengyel László közgazdász, a Kéri–Petschnig házaspár vagy éppen a viccesnek szánt hasonlatával, az embereket levágás előtt álló malacokhoz hasonlító Bod Péter Ákos.

Feltámadt a baloldali panoptikum, és minden erejét összeszedve egy utolsó támadásra indult Orbán Viktor ellen. A kamumessiásban látják most a lehetőségét a kormányváltásnak. Semmi kétség: velük együtt ismét visszatérne az emberek megnyomorítása, az adóterhek drasztikus emelése és a kormány családtámogatási rendszerének az eltörlése és a nyugdíjak megnyirbálása.