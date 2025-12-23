Magyar Péter masírozik a szakadék felé, és közben a balosok rémálma húzza a talpalávalót

Végérvényesen besorolt a bukott baloldali holdudvar Magyar Péter mögé. A napokban Lendvai Ildikó kijelentette, hogy kemény és vastag igennel szavaz Magyar Péterékre jövőre. Ezzel a kijelentésével az egykori MSZP elnök letette a hűségesküt.
Így ő is csatlakozott a baloldali liberális holdudvar olyan alakjaihoz, mint a megszorítócsomagja miatt a 90-es évek közepén hírhedtté vált Bokros Lajos egykori szocialista pénzügyminiszter, Lengyel László közgazdász, a Kéri–Petschnig házaspár vagy éppen a viccesnek szánt hasonlatával, az embereket levágás előtt álló malacokhoz hasonlító Bod Péter Ákos.
Feltámadt a baloldali panoptikum, és minden erejét összeszedve egy utolsó támadásra indult Orbán Viktor ellen. A kamumessiásban látják most a lehetőségét a kormányváltásnak. Semmi kétség: velük együtt ismét visszatérne az emberek megnyomorítása, az adóterhek drasztikus emelése és a kormány családtámogatási rendszerének az eltörlése és a nyugdíjak megnyirbálása.
Természetesen ezt a folyamatot nem nézte tétlenül Wellor sem. Egy zseniális dalban el is mondta a véleményét arról, hogy a régi bukott baloldali figurák ismét akcióba léptek.
A Tisza-szakértők és malacok című legújabb slágerében kőkemény lecsap Lendvaira, Bokrosra, Lengyelre, Petschnigre, Surányira és Bod Péter Ákosra is.
Íme néhány ütős mondat az új dalból:
„Mélyen tisztelt publikum!
Lecsúszott néhány Unicum,
beindult a komikum
és életre kelt a panoptikum!
Emelkedik a libidó,
itt van megint IIdikó,
kemény, vastag nála az igen,
a megváltót látja Petiben,
előjönnek ezzel a nővel,
ez aztán politikai manőver!
Lendvai hangja lázálom,
megdöbbenek a gázáron.
Megint lobog a vörös zászló,
beköszönt a Lengyel László,
előkerül a szürke mellény,
programot ír az észlény,
de lehet, hogy ruhája kardigán,
minket tart majd rabigán,
előjött a közgázos zombi,
mögötte a tiszás adólobbi.
Fontoskodik, dumál sokat,
készíti a csomagodat,
a népnyúzó Bokros Lajos
elvonásban jó alapos,
elveszik majd öt perc alatt
a 14. havi nyugdíjadat,
adóemelés mellett érvel
köszönjük neked, Bod Péter,
mi vagyunk a malacok az ólban,
jön a böllér, de már nem józan,
halljuk, hogy fenik a kést,
készítik az adóprést.”
Wellor legújabb számát itt hallgathatják meg:
Ezt a vitriolos, szókimondó dalt egész biztos, hogy nem teszik ki a karácsonyfa alá az érintettek. Magyar Péter pedig komolyan kezdhet aggódni, mert az utóbb idők felmérései azt mutatják, hogy a bukott baloldali panoptikum levitézlett tagjainak a kíséretében határozott léptekkel masírozik a szakadék felé.
Borítókép: Wellor új számának YouTube-os nyitóképe (Fotó: Képernyőkép)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
