Puzsér Róbert küldte meg a selyemzsinórt Magyar Péternek

Ráadásul már ismert baloldali figurák is aggasztónak látják a politikai hangulat változását. Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusa, a véresszájú gyűlölködő, Hadházy Ákos is aggódó posztban figyelmeztette Magyar Pétert, hogy bizony itt komoly gondok vannak, és a fennhangon beígért győzelem délibábja is szétfoszlani látszik.

„(…) Mostanában aggasztó híreket kap, aki a közvélemény-kutatásokat olvassa. Többségük szerint – bár nem drasztikusan, de – hónapról hónapra csökken az ellenzék előnye. Török »Egyrésztmásrészt« Gábor is ma már inkább Fidesz-győzelmet jósol. (…)”