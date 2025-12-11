Puzsér Róbert küldte meg a selyemzsinórt Magyar Péternek

Nagyon nagy bajban a Tisza Párt. A novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan lejtőre került, ez egyértelműen fordulat a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján.
Ráadásul már ismert baloldali figurák is aggasztónak látják a politikai hangulat változását. Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusa, a véresszájú gyűlölködő, Hadházy Ákos is aggódó posztban figyelmeztette Magyar Pétert, hogy bizony itt komoly gondok vannak, és a fennhangon beígért győzelem délibábja is szétfoszlani látszik.
„(…) Mostanában aggasztó híreket kap, aki a közvélemény-kutatásokat olvassa. Többségük szerint – bár nem drasztikusan, de – hónapról hónapra csökken az ellenzék előnye. Török »Egyrésztmásrészt« Gábor is ma már inkább Fidesz-győzelmet jósol. (…)”
Legutóbb pedig Puzsér Róbert a Kötöttfogás adásában gyakorlatilag megküldte a selyemzsinórt Magyar Péternek.
„(…) A Medián, ami alapvetően egy ellenzéki térfélre sorolt intézet, azt méri, hogy Fidesz két százalékot hozott a Tiszán, abban kell, hogy legyen valami.(...) Nem érdeke sem a HVG-nek, sem a Mediánnak, sem azoknak, akik a Mediánnak pénzt adnak, hogy ezt a mérést hozzák nyilvánosságra. Valami megfordult. Ez egybeesik azzal, hogy Orbán Viktor újabb és újabb jóléti intézkedéseket jelent be. Tölgyessy Péter is jelezte ennek nyomán, hogy nem lefutott a meccs. (...) Nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon. És lehetséges, hogy ez nem 2026-ban lesz. (…)”
A Magyar Péterék egyik legelkötelezettebb támogatójaként elkönyvelt publicista szavaiból egyértelműen kiolvasható, hogy elkezdődött a napról napra egyre valószínűbbnek tűnő, újabb kormánypárti győzelem magyarázása. Ugyanis a Magyar Péter által gerjesztett álomvilágban élő ellenzéki szavazókat szép lassan el kell kezdeni visszahúzni a valóság talajára, mert különben jövőre nagyon keserves lesz az ébredés. Ez a vereség okozta sokk pedig majd nagyon könnyen elsodorhatja végérvényesen Magyar Péteréket és az őt szolgai módon kiszolgáló megmondóembereket is.
Sic transit gloria mundi, azaz Így múlik el a világ dicsősége…
Borítókép: Puzsér Róbert publicista (Fotó: Éberling András)
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek
A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.
Magyar Péter, az RTL és a néma gyerek
A balliberális tévécsatorna egy hete lapít a Tisza Párt megszorítócsomagjáról.
Szabó Tímea legújabb agymenésén nevet az egész internet
Erre azért nem számítottunk.
Egyetlen lépésre a világháborútól
Mára elfogadhatatlanná vált az unió
Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban
Az elit célja a totális tudatmódosítás
Fodor Gábor kőkeményen kiállt Orbán Viktor mellett, Magyar Péter szívhatja a fogát
Nem várt támogatás.
Halálba küldené az ismert jobboldali újságírót Magyar Péter elvakult, háborúpárti híve
Kiderült az igazság.
Kiderült a titok, Szabó Tímea megdöbbentő vallomása a Klubrádióban
Lehullt a lepel.
Hont András bohócot csinált Magyar Péterből, zseniális posztban tette helyre
A zsebmessiás ettől ki fog készülni.
