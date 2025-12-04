Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Magyarország tönkretétele tíz lépésben + videó

Kinek áll az érdekében és ki keres azon, hogy szinte naponta meglebegteti a sajtó, hogy már csak centiméterekre van a béke, de mégsem közelednek ehhez, miközben az ukrán korrupciós botrány miatt már szinte mindenki lemondott, vagy elvitték, egyedül Zelenszkij maradt a helyén? Magyarországon kiszivárgott a Tisza adócsomagja, ami Magyar Péter szerint egy „hamis másolat”, de nevezhetjük úgy is, hogy hazánk tönkretételének tíz pontja. Az sem maradt ki politikailag inkorrekt műsorunkból, hogy a hazai médiumok szerint itthon rendszerszintű a nőgyűlölet. Természetesen szó esett az újabb brüsszeli korrupciós botrányról, valamint a legújabb németországi elmebajról is, ahol a karácsonyi vásárban fegyverrel hadonászó marokkóit elengedték a hatóságok, illetve azt is megvitatta Bayer Zsolt publicista és Ambórzy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa, miként fordulhatott az elő, hogy az adventi időszakban – szintén a németeknél – percekig Allahot éltették egy színpadon.

Bayer Zsolt azzal indított, hogy már ő is elhitte, mennyire közel vagyunk a békéhez, mert erről cikkeznek a médiumok, de gyorsan rájött, a béke fehér galambjait még senki nem fogdossa össze, hogy azokat megröptessék.

Vajon kinek áll az érdekében a hitegetés? Az adásban elhangzott, hogy a médiamunkásoknak és a fegyvergyártóknak mindenképp, valamint a brüsszelitáknak, akik továbbra is az oroszokkal akarnak harcolni. Cél, hogy a nép megkapja a napi betevőt a béke kérdésében. Rátértek a Barátság kőolajvezeték elleni újabb ukrán támadásra is. Ambrózy kollégában felmerült, hogy egyszerűbb lenne, ha Zelenszij elzárná csapot, de ezt a nemzetközi szerződések miatt nem teheti meg, a folyamatos támadásokkal próbálja büntetni a renitens magyarokat. Ambrózy azt a labdát is feldobta, mi miért nem kapcsoljuk le az áramot, mivel Ukrajnát hazánk látja el villamos energiával. Bayer szerint minket is kötnek szerződések, egyébként mi úriemberek vagyunk, és ilyen soha nem jutna eszünkbe, nem büntetnénk az ukrán lakosságot ezzel.

Ha már Ukrajna, rátértek a korrupciós botrányra, a szomszédos országban ugyanis már mindenkit lemondattak vagy elvitték a hatóságok, aki érintett az ügyben, de Zelenszkij elnök még most is a helyén van, bár az utódlási kérdésre is születtek már elméletek.