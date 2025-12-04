Bayer Zsoltelmebajkorrupciós botránybrüsszelitaMagyar Péter

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Magyarország tönkretétele tíz lépésben + videó

2025. 12. 04. 20:58

A Tisza Párt kiszivárgott adócsomagjáról Bütyök, azaz Magyar Péter azt bírta mondani, hogy ami az Indexen megjelent, nem más, mint egy „hamis másolat”.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kinek áll az érdekében és ki keres azon, hogy szinte naponta meglebegteti a sajtó, hogy már csak centiméterekre van a béke, de mégsem közelednek ehhez, miközben az ukrán korrupciós botrány miatt már szinte mindenki lemondott, vagy elvitték, egyedül Zelenszkij maradt a helyén? Magyarországon kiszivárgott a Tisza adócsomagja, ami Magyar Péter szerint egy „hamis másolat”, de nevezhetjük úgy is, hogy hazánk tönkretételének tíz pontja. Az sem maradt ki politikailag inkorrekt műsorunkból, hogy a hazai médiumok szerint itthon rendszerszintű a nőgyűlölet. Természetesen szó esett az újabb brüsszeli korrupciós botrányról, valamint a legújabb németországi elmebajról is, ahol a karácsonyi vásárban fegyverrel hadonászó marokkóit elengedték a hatóságok, illetve azt is megvitatta Bayer Zsolt publicista és Ambórzy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa, miként fordulhatott az elő, hogy az adventi időszakban – szintén a németeknél  – percekig Allahot éltették egy színpadon.

Bayer Zsolt azzal indított, hogy már ő is elhitte, mennyire közel vagyunk a békéhez, mert erről cikkeznek a médiumok, de gyorsan rájött, a béke fehér galambjait még senki nem fogdossa össze, hogy azokat megröptessék. 

Vajon kinek áll az érdekében a hitegetés? Az adásban elhangzott, hogy a médiamunkásoknak és a fegyvergyártóknak mindenképp, valamint a brüsszelitáknak, akik továbbra is az oroszokkal akarnak harcolni. Cél, hogy a nép megkapja a napi betevőt a béke kérdésében. Rátértek a Barátság kőolajvezeték elleni újabb ukrán támadásra is. Ambrózy kollégában felmerült, hogy egyszerűbb lenne, ha Zelenszij elzárná csapot, de ezt a nemzetközi szerződések miatt nem teheti meg,  a folyamatos támadásokkal próbálja büntetni a renitens magyarokat. Ambrózy azt a labdát is feldobta, mi miért nem kapcsoljuk le az áramot, mivel Ukrajnát hazánk látja el villamos energiával. Bayer szerint minket is kötnek szerződések, egyébként mi  úriemberek vagyunk, és ilyen soha nem jutna eszünkbe, nem büntetnénk az ukrán lakosságot ezzel.

Ha már Ukrajna, rátértek a korrupciós botrányra, a szomszédos országban ugyanis már mindenkit lemondattak  vagy elvitték a hatóságok, aki érintett az ügyben, de Zelenszkij elnök még most is a helyén van, bár az utódlási kérdésre is születtek már elméletek.

Kicsit visszatértek hazánkba, ahol a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagjáról Bütyök, azaz Magyar Péter azt bírta mondani, hogy ami az Indexen megjelent, nem más, mint egy „hamis másolat”.  Kollégáink hosszan lamentáltak arról, vajon van -e egyáltalán a Tisza Párt fejében valamiféle koncepció, de a jelek szerint olyanok állították össze a több mint 600 oldalas dokumentumot, pontosabban azok a marxista közgazdászok, akik már a 80-as években is unalmasak voltak, de ismét fontosnak érezték magukat, ezért jelentek meg azonnal a Tisza Párt megalakulása után Magyar Péter háza táján, hogy kiéljék és papírra vessék balos elképzeléseiket, mert szerintük minél többet vesznek el az emberektől, annál jobb a társadalomnak.

Nem tudtak elszakadni a korrupciótól, ugyanis Brüsszelben újabb botrány robbant ki. Bayer meg is jegyezte – miközben a korábbi ügyeket is felsorolták –, hogy a világ legkorruptabb társasága akarja rajtunk számonkérni a korrupciót, ugyanis a brüsszeliták Magyarországot helyezik az első helyre.

Maradtak külföldön, pontosabban Németországban, ahol az elmebaj már nem ismer határokat, szabadon engedik a karácsonyi vásárban késsel fenyegetőző marokkóit, és az adventi időszakban Allahot éltetik a színpadon. Bayer és Ambrózy ebben a témában sem rejtette véka alá vaskos véleményét.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Üzenet Erdélyből

Bayer Zsolt avatarja

Zseniális! Anti bácsi Erdélyből üzent Magyar Péternek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.