Neten az újabb őrület: az indiai után megérkezett a mongol karácsonyi dal, ami garantáltan jókedvre deríti + videó

Az Indian Christmas Remix már négy évvel ezelőtt felkerült a legnagyobb videómegosztó oldalra, de igazán csak ebben az évben kapták fel, amikor a felhasználók elárasztották a TikTokot olyan videókkal, amelyekben aláfestőzeneként használják a mókás dalocskát. A Mongolian Jingle Bells ezzel szemben idén, karácsony első napján került fel a YouTube-ra, és már több mint 1,5 millióan megnézték.

2025. 12. 26. 10:47
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nemrég közölte felmérését, amiből kiderül, hogy a magyarok egy átlagos napnak több mint az egytizedét videók nézegetésével töltik. A YouTube-kutatás arra is rávilágít, hogy a férfiak gyakrabban kattintanak online mozgóképekre a munkahelyükön vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a házimunkák végzése közben, háttértevékenységként indítanak el interneten elérhető tartalmakat.

A cikkünkben ajánlott videók megnézését bármely tevékenység közben jó szívvel ajánljuk, főleg, ha jókedvre szeretnének derülni.

Mongolian Jingle Bells:

Indian Christmas Remix:

Sőt, itt a ráadás! Rudán Joe két karácsonyi nótával is jelentkezett az idei ünnep tiszteletére:

 

"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet."

