Neten az újabb őrület: az indiai után megérkezett a mongol karácsonyi dal, ami garantáltan jókedvre deríti + videó

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nemrég közölte felmérését, amiből kiderül, hogy a magyarok egy átlagos napnak több mint az egytizedét videók nézegetésével töltik. A YouTube-kutatás arra is rávilágít, hogy a férfiak gyakrabban kattintanak online mozgóképekre a munkahelyükön vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a házimunkák végzése közben, háttértevékenységként indítanak el interneten elérhető tartalmakat.
A cikkünkben ajánlott videók megnézését bármely tevékenység közben jó szívvel ajánljuk, főleg, ha jókedvre szeretnének derülni.
Mongolian Jingle Bells:
Indian Christmas Remix:
Sőt, itt a ráadás! Rudán Joe két karácsonyi nótával is jelentkezett az idei ünnep tiszteletére:
