Kiderült a titok, Szabó Tímea megdöbbentő vallomása a Klubrádióban

Engedjék meg a kedves olvasók, hogy ezúttal bocsánatkéréssel kezdjem a mai jegyzetemet. Pár napja írtam már Szabó Tímeáról, és most ismét róla fogok írni. Na nem azért, mintha annyira érdekes lenne a személye, főként annak fényében, hogy nagy valószínűséggel ez a pár hónap lesz a hattyúdala a magyar politikai életben.
Sokkal inkább azért foglalkozom ismét vele, mert a Klubrádió Hetes stúdió című műsorában leleplezte magát, és ezen keresztül rávilágított arra is, hogy a teljes baloldal egy álomvilágban él, nem érdekli őket a valóság, egész egyszerűen nem foglalkoznak a tényekkel.
Korábbi írásomban megmutattam, hogy a mikroszkóp alatt sem látható népszerűséggel rendelkező Párbeszéd képviselője a Facebook-oldalán milyen olcsó, silány, pusztán a hergelés miatt megszületett poszttal igyekezett felhívni magára a figyelmet és közben természetesen Magyar Péter kedvében járni:
„Hogy lehet az, hogy Magyarország miniszterelnöke jobban szereti Moszkvát, mint Budapestet? Viktor, ez hazaárulás!”
A mostani klubrádiós szereplésében is maradt ezen a vonalon, ismét Orbán Viktor külpolitikáját vette célba, azonban közben, mint ahogy a cikk elején írtam, leleplezte a komplett baloldal tudatlanságát. A műsort a következő címmel promózzák: Orbán a belpolitikájával csak égetni tudja ma magát, ezért flipperezik Moszkva és Washington között.
Döbbenetes!
Csak a miheztartás végett: Orbán Viktor annyira égeti le magát már tizenöt éve a belpolitikájával, hogy eddig négyszer győzött egymás után kétharmados fölénnyel az országgyűlési választásokon. Csak ezt az aprócska tényt felejtették el Szabóék a magasröptű, világmegváltó beszélgetésük során.
A legfrissebb közvélemény-kutatásokat látva, nagyon úgy tűnik, hogy a magyar emberek azt szeretnék, hogy Orbán Viktor továbbra is „égesse le magát” és ismét győzzön 2026-ban is. Valamint az is biztosnak látszik, hogy ezt az újabb ciklust a klubrádiós fröcsögés és heherészés ellenére már Szabó Tímea nélkül képzelik el a tisztelt választók.
Van még kérdés?
Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
