Rapid – G. Fodor Gábor: A Tisza csomagja olyan szikár, mint a tevetrágya + videó

Már sokat foglalkoztunk a Tisza Párt kiszivárgott adócsomag-tervezetével, de azt még most sem tudjuk, hogy ennyire gonoszak vagy teljesen megbolondultak. Ilyen lenne a baloldali gondolkodás?

Podcastműsorunkban az is elhangzott, hogy furcsa karrierje lett a baloldaliságnak Magyarországon, ahol nincs szociális érzékenység, de vannak limuzinszocialisták, bankárok, milliárdosok, akik hatalmas szenvedéllyel lapozták fel a kockás füzetet, hogy miként kellene átalakítani a struktúrákat, ami teljes érzéketlenségről árulkodik.

A Rapid című műsorunkban a többi közt ezekre is kereste a válaszokat Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, aki nem mellékesen a Magyar Nemzet főmunkatársa is.

Néző László azzal indította adásunkat: a Tisza Párt megszorító csomagját nézve ennyire gonoszak vagy teljesen hülyék a megalkotói? G. Fodor Gábor, aki alaposan áttekintette a több mint hatszáz oldalas kiszivárgott tervezetet, első körben annyit mondott, hogy az olyan szikár, mint a tevetrágya. Feltették a kérdést, hogy ilyen lenne egy baloldali program, vagy túl baloldali? – Elvileg ugyanis a baloldal a szociális érzékenységet tűzte zászlajára, az elesettek, valamint a kevés pénzből élők és a nyugdíjasok megsegítését vette be a programjába, viszont Magyarországon a baloldal egy olyan fordulatot vett, amely nem szól másról, mint a limuzinszocialistákról, a bankárokról és a milliárdosokról – fejtette ki G. Fodor Gábor.

Hozzátette azt is, hogy a tervezet neki úgy tűnik, mint a kimért gondolkodású bankárok vacsorája, ahol a bankárok végre megvalósíthatják önmagukat, és mindenhol, ahol a számokat igazítani kell, azt megteszik, és eltűnik mögötte az ember. Ez teljes szociális érzéketlenségre utal, és ilyen szenvedéllyel vették elő a kockás füzetüket, hogy miként kellene átalakítani a struktúrákat. Rátért a 2027-es konvergenciaprogramra. Felidézte, volt már ilyen, sőt az IMF-nek való megfelelés is, ami G. Fodor Gábor szerint szintén a teljes érzéketlenségről árulkodik, számukra az a lényeg, hogy a makroszámok rendben legyenek, de a mikroszámok, hogy az emberek hogyan jöjjenek ki a pénzükből, mi lesz a jövedelmükkel, az adójukkal, ez teljesen mindegy nekik. Szerinte ilyen értelemben hozza ez a csomag a rendszerváltás utáni baloldal „legszebb” hagyományait, de még túl is tolja.

Néző László visszautalt arra, hogy ez egy túl baloldali program, és arra a mondásra is emlékeztetett, miszerint a baloldalnak az a baja, hogy mindig kifogy a mások pénzéből, majd hozzátette, ez a tervezet is olyan, mintha már előre kifogytak volna a mások pénzéből.

G. Fodor Gábor szerint hazánkban a baloldali gondolat a hideg számítás programja lett, mint fogalmazott, emlékezzen vissza mindenki Bajnai Gordon tekintetére, vagy Gyurcsány Ferenc kaján vigyorára, akik hasonló baloldali programot akartak megvalósítani, vagy részleteiben meg is tették. Véleménye szerint a Tisza-adócsomag gyűjteménye mögött nem áll más, minthogy pénzt kell beszedni, és honnan máshonnan, mint az emberektől, tőlük kell elvenni. Kiemelte, ha ez lesz a Tisza Párt kormányprogramja, akkor mindenki ráfizet, nincs olyan társadalmi csoport, aki ennek az „agyszüleménynek” a nyertese lenne. Aki ilyenben gondolkodik, az egyetért Brüsszel szándékaival és azokkal az elvárásokkal, amelyeket megfogalmaznak a tagországoknak. Olyan, mintha tollbamondták volna ezt az adócsomag tervezetet, amit nevezhetnénk úgy is, hogy a válogatott kínzások módszere a magyar embereknek. És hogy mire kell ez a pénz? A Tisza Párt a választásokig megpróbálja elhallgatni, hogy mi az álláspontjuk a háború és béke kérdésében, de mivel tudjuk, hogy Brüsszel mit akar, nem lehetnek kétségeink. Folytatni akarják a háborút és ehhez pénz kell. Brüsszelnek egy olyan magyar kormány kell, aki beszedi az emberek pénzét, ennyire egyszerű a történet.