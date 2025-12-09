Igenis vannak angyalok!

Megjelent az Egyesült Államok új Nemzetbiztonsági Stratégiája. Elolvastam. Hátra dőltem, és elmormoltam magamban Berzsenyi Dániel egyik remekét:

„Partra szállottam. Levonom vitorlám.

A szelek mérgét nemesen kiálltam.

Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben

Izzada orcám.

(...)

Van kies szőlőm, van arany kalásszal

Bíztató földem: szeretett Szabadság

Lakja hajlékom. Kegyes istenimtől

Kérjek-e többet? (...)”

Így történt, pontosan így. S hogy miért? Mert hát mi mást mormolhatna az ember örömében, amikor végre viszontlátja mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer, ráadásul az Egyesült Államok új Nemzetbiztonsági Stratégiájában. Mutatom:

„Az amerikai tisztviselők hozzászoktak, hogy az európai problémákat az elégtelen katonai kiadások és a gazdasági stagnálás szempontjából gondolják. Van ebben igazság, de Európa valódi problémái még mélyebbek.

Kontinentális Európa veszít a globális GDP-ből – az 1990-es 25 százalékról mára 14 százalékra csökkent – részben a nemzeti és transznacionális szabályozások miatt, amelyek aláássák a kreativitást és a szorgalmat.

De ezt a gazdasági hanyatlást elhomályosítja a civilizációs eltörlés valós és sokkal komolyabb kilátása.

Az Európa előtt álló nagyobb problémák közé tartoznak az Európai Unió és más transznacionális szervezetek tevékenységei, amelyek aláássák a politikai szabadságot és szuverenitást, a kontinenst átalakító és viszályokat szító migrációs politikák, a szólásszabadság cenzúrája és a politikai ellenzék elnyomása, a születési arányok csökkenése, valamint a nemzeti identitás és az önbizalom elvesztése.

Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a kontinens 20 éven belül vagy kevesebb időn belül felismerhetetlenné válik. Mint ilyen, korántsem nyilvánvaló, hogy bizonyos európai országok elég erős gazdasággal és hadsereggel rendelkeznek-e ahhoz, hogy megbízható szövetségesek maradjanak. (...)

Ez az önbizalomhiány leginkább Európa Oroszországgal való kapcsolatában mutatkozik meg.

Oroszország ukrajnai háborúja következtében az európai kapcsolatok Oroszországgal most mélyen megromlottak, és sok európai létező fenyegetésnek tekinti Oroszországot. (...) Az Egyesült Államok alapvető érdeke, hogy tárgyalásokat folytasson az ukrajnai ellenségeskedés mielőbbi beszüntetéséről az európai gazdaságok stabilizálása, a háború nem szándékos eszkalációjának vagy kiterjedésének megelőzése, valamint a stratégiai stabilitás helyreállítása Oroszországgal, továbbá Ukrajna ellenségeskedés utáni újjáépítésének lehetővé tétele érdekében, hogy életképes államként fennmaradhasson.