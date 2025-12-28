idezojelek
A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

Már eltelt néhány év azóta, hogy az akkoriban érettségiző egyik fiam kérésére a magyar irodalom érettségi tételekről beszéltem neki. Közben megszületett az ötlet, hogy vegyük is fel, hátha másoknak is jól jöhet. Így készült el ez a sorozat. Gondoltuk, a mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom. Csend és irodalom. Hát ezért ismételjük meg vasárnaponként itt, a blogon ezeket a kis szubjektív, mini előadásokat – kizárólag irodalomról.

Jó szórakozást!

 

