Az elfogadás határai

Mindenekelőtt kéretik figyelmesen elolvasni a minapi kis hírünket – tessék:

„Elkordonozzák a malacsütést a budapesti vásáron, mert túl sok feljelentést tettek a vegánok

Zavaró nekik a forgó malac látványa.

Egész komoly népharag alakult ki a Ferenc téri adventi vásáron a malacsütés miatt, mára egymásnak estek a vegánok és a nem vegánok, miután többen jelezték a Pancs – gasztroplaccnak, hogy a forgó malac látványa zavaró. Emiatt a sütőt kordonokkal takarták el – írja a közösségi oldalán a gasztroplacc.

Úgy fogalmaznak: jJelezték, hogy zavaró a látvány, ezért plakátokat helyeztünk ki, kordonnal takartuk a sütőt, és minden észrevételt igyekeztünk tisztelettel kezelni.

Azonban úgy tűnik, ez nem volt elég, ugyanis a bejegyzésben azt írják, hogy tömegesen támadták a Trillázs oldalát, lehúzták az értékeléseit, és ugyanez történik Pancs oldalával is, tömegesen jelentik a Metánál. Hozzáfűzik, a Meta ilyenkor automatikusan vizsgál, és ha sok bejelentés érkezik rövid időn belül, törölhetik is az oldalt. 

Ez nemcsak egy felület elvesztése lenne, hanem 28 ezer követő, tíz év munkája, tíz év közössége kerülhetne veszélybe egy összehangolt bejelentéshullám miatt.

Azt írják, a tisztelet és nyitottság náluk alapvetés és hisznek benne, hogy a vegán ételek jól megférnek a nem vegánok mellett, ezért arra kérik a közösségüket, hogy segítsék megőrizni ezt a teret. Péntek délelőtt már arról írtak, hogy fellebbeztek, és bíznak benne, hogy megmarad az oldaluk.” 

Teljesen világos és érthető. És akkor egy kis adventi töprengés: A woke-elmebaj, és benne ez a vega-vegán fasisztakommunizmus állandóan megveregeti a saját vállát, miszerint ők mennyire toleránsak és befogadóak. Igen. Ezek befogadnak mindent és mindenkit, aki olyan, mint ők, s ami megfelel az abnormális világnézetüknek és az abnormális létezésüknek. Csak azt nem tolerálják, ami különbözik tőlük, vagyis, ami normális. A normális világ pedig szűkölve hátrál, igen, lassan az élet minden területén.

Most a karácsonyi vásár malacsütője hátrál, elkordonozza létezésünk ezeréves hagyományát, a sülő malacot, mert befutottak a sem Istent sem embert nem ismerő kretének, és közölték, hogy „zavarja őket a látvány”. Idén a sülő malac van terítéken.

Jövőre majd maga a karácsonyi vásár fogja zavarni az ateistákat – ahogy Nyugaton már most nagyon zavarja a muszlimokat, akik közül sokan ezt némi gyilkolással fejezik ki. Vegyük végre tudomásul – s legyen ez az idei advent legfontosabb felismerése: teljesen mindegy, hogy az idióta, élet mellett járó kreténeket mi zavarja! Nem hogy nem kell, de egyenesen tilos figyelembe venni és „tolerálni” az elmebajaikat! Ugyanis akkor soha nem lesz vége.

Mivel ezeknek életükben nem volt semmi értelmes és emberi problémájuk, nem volt értelmes mondandójuk a világnak, ebből következően ha mindig csak hátrálunk, akkor egy szép napon majd arra ébredünk, hogy nincs többé saját, normális életünk.

Úgyhogy kéretik továbbra is sütni a malacot, nyugodtan, kordonok nélkül!

Akit meg zavar, az húzzon haza, és szopogasson otthon szójafasírtot szójalattéval. Világos?

