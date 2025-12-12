Egész komoly népharag alakult ki a Ferenc téri adventi vásáron a malacsütés miatt, mára egymásnak estek a vegánok és a nem vegánok, miután többen jelezték a Pancs – gasztroplaccnak, hogy a forgó malac látványa zavaró. Emiatt a sütőt kordonokkal takarták el – írja a közösségi oldalán a gasztroplacc.
Elkordonozzák a malacsütést a budapesti vásáron, mert túl sok feljelentést tettek a vegánok
Zavaró nekik a forgó malac látványa.
Úgy fogalmaznak:
Jelezték, hogy zavaró a látvány, ezért plakátokat helyeztünk ki, kordonnal takartuk a sütőt, és minden észrevételt igyekeztünk tisztelettel kezelni.
Azonban úgy tűnik, ez nem volt elég, ugyanis a bejegyzésben azt írják, hogy tömegesen támadták a Trillázs oldalát, lehúzták az értékeléseit, és ugyanez történik Pancs oldalával is, tömegesen jelentik a Metánál. Hozzáfűzik, a Meta ilyenkor automatikusan vizsgál, és ha sok bejelentés érkezik rövid időn belül, törölhetik is az oldalt.
Ez nemcsak egy felület elvesztése lenne, hanem 28 ezer követő, tíz év munkája, tíz év közössége kerülhetne veszélybe egy összehangolt bejelentéshullám miatt.
Azt írják, a tisztelet és nyitottság náluk alapvetés és hisznek benne, hogy a vegán ételek jól megférnek a nem vegánok mellett, ezért arra kérik a közösségüket, hogy segítsék megőrizni ezt a teret. Péntek délelőtt már arról írtak, hogy fellebbeztek, és bíznak benne, hogy megmarad az oldaluk.
A szombati időjárást olvasva nehéz elhinni, hogy még az idén lesz Magyarországon tél
A remény hal meg utoljára.
Betalált Szita Károly üzenete: Márki-Zay Péter látványosan kiakadt + videó
Mintegy 3200 településre érkezett levél, amelyben arra kérte a polgármestereket, határozatban utasítsák el a Tisza Párt adótervezetét.
Így vált köddé a Tisza Párt Észak-Magyarországon
Alig több mint fél tucat csoportosulás van a teljes vármegyében.
Szentkirályi: Szerintünk a magyaroknak nagyon is helyén van az eszük! + videó
Nem hagyta szó nélkül a baloldali közgazdász Tisza-szakértő magyarokat minősítő szavait a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.
