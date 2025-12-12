rendészetilányrendőr

Dráma a budapesti társasházban: a rendőrök rántották vissza a fiatal lányt a tizedik emelet széléről + fotó

Kétségbeesett segélykérés érkezett a 112-re.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 12. 14:07
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
„Miért nem hagytátok, hogy megtegyem?” – tette fel a kérdést a rendőrökek egy húszéves lány, aki éppen arra készült, hogy eldobja magától az életét, de a rendőrök visszarántották a korlátról. 

Kétségbeesett segélykérés érkezett a 112-re, miután egy nő öngyilkos szándékú üzenetet kapott húgától – adta hírül a Rendészeti Államtitkárság. A járőrök nyolc perccel később már a panelház teteje felé tartottak. A legfelső emeleten meglátták a korláton kívül álló fiatalt, aki azoal reagált is, kérdezte őket, hogy hozzá érkeztek-e. Az egyenruhások, hogy időt nyerjenek és közelebb jussanak a fiatalhoz, nemleges választ adtak.

Folytatták a beszélgetést, miközben a fiatal nő felé lépkedtek, majd hirtelen elkapták a karját és egy határozott mozdulattal beemelték a biztonságot nyújtó folyosóra. A lány sírva mesélt arról, hogy nehéz időszakot él meg, végül nekik szegezte a kérdést: 

Miért nem hagytátok, hogy megtegyem?

Mert nem tehették. Nem is tették. Megmentették – írja közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

