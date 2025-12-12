Dráma a budapesti társasházban: a rendőrök rántották vissza a fiatal lányt a tizedik emelet széléről + fotó

Folytatták a beszélgetést, miközben a fiatal nő felé lépkedtek, majd hirtelen elkapták a karját és egy határozott mozdulattal beemelték a biztonságot nyújtó folyosóra. A lány sírva mesélt arról, hogy nehéz időszakot él meg, végül nekik szegezte a kérdést:

Miért nem hagytátok, hogy megtegyem?

Mert nem tehették. Nem is tették. Megmentették – írja közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.