„Miért nem hagytátok, hogy megtegyem?” – tette fel a kérdést a rendőrökek egy húszéves lány, aki éppen arra készült, hogy eldobja magától az életét, de a rendőrök visszarántották a korlátról.
Dráma a budapesti társasházban: a rendőrök rántották vissza a fiatal lányt a tizedik emelet széléről + fotó
Kétségbeesett segélykérés érkezett a 112-re.
Kétségbeesett segélykérés érkezett a 112-re, miután egy nő öngyilkos szándékú üzenetet kapott húgától – adta hírül a Rendészeti Államtitkárság. A járőrök nyolc perccel később már a panelház teteje felé tartottak. A legfelső emeleten meglátták a korláton kívül álló fiatalt, aki azoal reagált is, kérdezte őket, hogy hozzá érkeztek-e. Az egyenruhások, hogy időt nyerjenek és közelebb jussanak a fiatalhoz, nemleges választ adtak.
Folytatták a beszélgetést, miközben a fiatal nő felé lépkedtek, majd hirtelen elkapták a karját és egy határozott mozdulattal beemelték a biztonságot nyújtó folyosóra. A lány sírva mesélt arról, hogy nehéz időszakot él meg, végül nekik szegezte a kérdést:
Miért nem hagytátok, hogy megtegyem?
Mert nem tehették. Nem is tették. Megmentették – írja közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.
