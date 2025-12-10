Újabb súlyos, tömeges járvány tört ki, ezúttal Győr-Moson-Sopronban és Veszprémben

Száztizennyolc gyermek fertőződött meg két intézményben Győr-Moson-Sopron vármegyében – írja a Kisalföld.
A portál információi szerint négyen kórházba kerültek hányással, hasmenéssel. A tömeges járvány miatt fokozott fertőtlenítést rendeltek el az érintett két intézményben. Az egyikben, egy Győr-Moson-Sopron vármegyei egyesített bölcsőde és óvodában, ahol november 24. és december 5. között –emésztőrendszerhez kapcsolódó – megbetegedések fordultak elő, 189 veszélyeztetettből 45-en – 42 gyermek, 3 dolgozó – betegedtek meg. A négy betegtől származó székletminta laboratóriumi vizsgálata még nem zárult le.
További Belföld híreink
Egy Veszprém vármegyei általános iskolában ugyancsak ebben az időszakban 73 tanuló betegedett meg, a vezető tünetek láz, hányás, hasmenés voltak.
Négy diákot kórházba szállítottak.
Összesen tizenhét betegnél történt diagnosztikai laboratóriumi vizsgálat, mely négy esetben rotavírus pozitív eredményt adott. A hatóság elrendelte a széles hatásspektrumú fertőtlenítőszerrel történő folyamatos fertőtlenítést az intézmény teljes területén.
További Belföld híreink
Az esetek részleteit a Kisalföld cikkében olvashatja.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Mindenki a tiszás megszorítócsomag célkeresztjében áll
Megalakult a #Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoport.
Magyar Péter észvesztve menekül a mohácsi vész elől
Nem jött be a balos trükközés, visszavonulót fújt a Tisza Párt vezére.
Valamit kezdeni kell az internetes uszítással
Konferenciát tartottak a véleménynyilvánítás szabadságának és az emberi méltóság megóvásának kérdéséről.
Ankét Feróval – Minden napra egy elhatárolódás + videó
Valóban elhülyült a brüsszeli elit, vagy csak ők gondolják ezt az európai emberekről?
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Mindenki a tiszás megszorítócsomag célkeresztjében áll
Megalakult a #Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoport.
Magyar Péter észvesztve menekül a mohácsi vész elől
Nem jött be a balos trükközés, visszavonulót fújt a Tisza Párt vezére.
Valamit kezdeni kell az internetes uszítással
Konferenciát tartottak a véleménynyilvánítás szabadságának és az emberi méltóság megóvásának kérdéséről.
Ankét Feróval – Minden napra egy elhatárolódás + videó
Valóban elhülyült a brüsszeli elit, vagy csak ők gondolják ezt az európai emberekről?
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!