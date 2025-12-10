Újabb súlyos, tömeges járvány tört ki, ezúttal Győr-Moson-Sopronban és Veszprémben

Egy Veszprém vármegyei általános iskolában ugyancsak ebben az időszakban 73 tanuló betegedett meg, a vezető tünetek láz, hányás, hasmenés voltak.

Négy diákot kórházba szállítottak.

Összesen tizenhét betegnél történt diagnosztikai laboratóriumi vizsgálat, mely négy esetben rotavírus pozitív eredményt adott. A hatóság elrendelte a széles hatásspektrumú fertőtlenítőszerrel történő folyamatos fertőtlenítést az intézmény teljes területén.