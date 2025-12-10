bölcsődeóvodaiskolakórházvizsgálatgyermekjárvány

Újabb súlyos, tömeges járvány tört ki, ezúttal Győr-Moson-Sopronban és Veszprémben

Több gyermek kórházba került.

Magyar Nemzet
Forrás: Kisalföld2025. 12. 10. 18:37
Illusztráció Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Száztizennyolc gyermek fertőződött meg két intézményben Győr-Moson-Sopron vármegyében – írja a Kisalföld. 

A portál információi szerint négyen kórházba kerültek hányással, hasmenéssel. A tömeges járvány miatt fokozott fertőtlenítést rendeltek el az érintett két intézményben. Az egyikben, egy Győr-Moson-Sopron vármegyei egyesített bölcsőde és óvodában, ahol november 24. és december 5. között –emésztőrendszerhez kapcsolódó – megbetegedések fordultak elő, 189 veszélyeztetettből 45-en – 42 gyermek, 3 dolgozó – betegedtek meg. A négy betegtől származó székletminta laboratóriumi vizsgálata még nem zárult le.

Egy Veszprém vármegyei általános iskolában ugyancsak ebben az időszakban 73 tanuló betegedett meg, a vezető tünetek láz, hányás, hasmenés voltak. 

Négy diákot kórházba szállítottak.

Összesen tizenhét betegnél történt diagnosztikai laboratóriumi vizsgálat, mely négy esetben rotavírus pozitív eredményt adott. A hatóság elrendelte a széles hatásspektrumú fertőtlenítőszerrel történő folyamatos fertőtlenítést az intézmény teljes területén.

Az esetek részleteit a Kisalföld cikkében olvashatja. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu