Nyoma veszett egy 14 éves lánynak, a rendőrség nagyon keresi + fotó

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Bogdán Bianka Virágot felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.