Nem tudni, hova tűnt a 14 éves Bogdán Bianka Virág, ezért a Nagykanizsai Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó ügyében – írja a rendőrségi portál.
Nyoma veszett egy 14 éves lánynak, a rendőrség nagyon keresi + fotó
Segítséget kérnek.
A 14 éves lány december 9-én a letenyei lakásotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik.
Bianka körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata: fehér póló, világos színű szabadidőruha.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Bogdán Bianka Virágot felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Ankét Feróval – Minden napra egy elhatárolódás + videó
Valóban elhülyült a brüsszeli elit, vagy csak ők gondolják ezt az európai emberekről?
Át kell lépni a határt, és akkor megértjük, mit jelent magyarnak lenni + videó
Balogh Levente üzletember egy műsorban beszélt a magyarságról.
Orbán Viktor: Megígértük és bevezettük a 14. havi nyugdíjat, meg is fogjuk védeni + videó
A nyugdíjellenes politikusokat, tiszásokat meg majd elrendezik a választók jövő áprilisban – mondta a miniszterelnök.
Újabb súlyos, tömeges járvány tört ki, ezúttal Győr-Moson-Sopronban és Veszprémben
Több gyermek kórházba került.
