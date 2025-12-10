rendőrségtündérarcúlányNagykanizsai Rendőrkapitányság

Nyoma veszett egy 14 éves lánynak, a rendőrség nagyon keresi + fotó

Segítséget kérnek.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 12. 10. 18:02
Nem tudni, hova tűnt a 14 éves Bogdán Bianka Virág, ezért a Nagykanizsai Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó  ügyében – írja a rendőrségi portál.

Fotó: Police

A 14 éves lány december 9-én a letenyei lakásotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik.

Bianka körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata: fehér póló, világos színű szabadidőruha.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Bogdán Bianka Virágot felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

