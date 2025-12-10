Erkölcsrendésznek hiszik magukat a fiatalemberek, ezzel megnyomorítanak maguk körül mindenkit

A Szon Patrol lényege, hogy kamasz fiúk önjelölt „erkölcsrendészekként”, szerintük kihívóan öltözködő lányokról készítenek felvételeket nyilvános helyeken, a tartalmakat a szereplők engedélye nélkül közzéteszik, és a videók alatti kommentekben a testüket és az öltözködésüket becsmérelve megszégyenítik őket.

Eddig több mint 12 ezer efféle videó jelent már meg különböző online felületeken.

Az NMHH szakértői szerint fontos, hogy a szülők és a pedagógusok rendszeresen beszélgessenek a gyerekekkel az online bántalmazásról – hívták fel a figyelmet.