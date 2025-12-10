Hajmeresztő, milyen apropóból tört be a borsodi férfi a szomszédjához hajnalok hajnalán

A vádirat szerint a vádlott szeptember elején, hajnalban lakóhelyén, egy borsodi településen lévő utcában, a hozzá közeli szomszédos családi ház udvarára bement. A férfi a nyitott ablakon keresztül a család tudomása és beleegyezése nélkül bemászott a kiskorú gyermekeivel alvó nő hálószobájába. Az elkövető odament az ágyhoz, és a nőt – arcát simogatva – ébresztgette.

A sértett felébredt, megijedt, majd hangosan sikítozva kergetni kezdte a vádlottat a szobában, amire az anyja is felébredt, végül a vádlott az ablakon kiugorva elmenekült a helyszínről.