Hajmeresztő, milyen apropóból tört be a borsodi férfi a szomszédjához hajnalok hajnalán

Arra ébredt a nő, hogy valaki az arcát simogatja.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 12. 10. 14:04
illusztráció Forrás: Pexels
Minősített magánlaksértés bűntette miatt emelt vádat a Szerencsi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki a család tudta és beleegyezése nélkül hajnalban a szomszédos családi ház ablakán bemászott, és a szobában alvó nőt felriasztotta.

A vádirat szerint a vádlott szeptember elején, hajnalban lakóhelyén, egy borsodi településen lévő utcában, a hozzá közeli szomszédos családi ház udvarára bement. A férfi a nyitott ablakon keresztül a család tudomása és beleegyezése nélkül bemászott a kiskorú gyermekeivel alvó nő hálószobájába. Az elkövető odament az ágyhoz, és a nőt – arcát simogatva – ébresztgette. 

A sértett felébredt, megijedt, majd hangosan sikítozva kergetni kezdte a vádlottat a szobában, amire az anyja is felébredt, végül a vádlott az ablakon kiugorva elmenekült a helyszínről.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben pénzbüntetést indítványozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

