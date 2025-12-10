Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

Tizenöt éves lányt kényszerített szexmunkára egy férfi Bács-Kiskunban

Emberkereskedelem és más bűncselekmény miatt vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy férfival szemben, aki a 15 éves lánynak szerelmet hazudott, majd prostitúcióra kényszerítette.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyaroroszág Ügyészsége2025. 12. 10. 11:58
A vád szerint a középiskolai tanulmányai elején járó lánynak 2024 őszén beilleszkedési problémái voltak, iskola helyett többször csavargott, a szüleivel megromlott a kapcsolata – részletezi az ügyészség. A sértett 2024 karácsonyán Kecskeméten megismerkedett a vádlottal, aki megnyerte a bizalmát, így a lány napokig haza se ment, ezért a rendőrség körözte.

A férfi tudta, hogy a sértett kiskorú, a szüleitől többször elszökött, iskolába nem jár, önálló keresete, megélhetési forrása nincs, így kiszolgáltatott helyzetben van. A férfi ezt kihasználva hamisan házasságot ígért neki azzal a feltétellel, hogy ha „pénzt szerez”, együtt elköltöznek. A valótlan ígéretek hallatán a sértett kötődni kezdett a nála kétszer idősebb vádlotthoz, aki dominánsan viselkedett. 

A férfi a sértett neki nem tetsző válaszaira, viselkedésére kiabálással, agresszívan reagált.

A vádlott a lányt prostitúcióra bírta rá azzal, hogy a pénzt át kellett adnia. Amikor a kiskorú mindezt megelégelte, hazament a szüleihez. Mivel azonban továbbra sem akart iskolába járni, a vitáik kiújultak és ismét csavarogni kezdett. Találkozott is újra a vádlottal, aki megint szexmunkára akarta rávenni. Amikor a lány tiltakozott, a férfi agresszívan lépett fel, ezért a sértett bemenekült egy közeli ingatlanba. A vádlott előbb verni kezdte a ház ablakát, majd az emiatt az utcára kiszaladó kiskorút pofon ütötte és a hajánál fogva rángatta.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfit az emberkereskedelem súlyosabban minősülő bűntettével, valamint garázdaság vétségével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

A letartóztatásban lévő férfi bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.

