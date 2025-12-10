A vád szerint a középiskolai tanulmányai elején járó lánynak 2024 őszén beilleszkedési problémái voltak, iskola helyett többször csavargott, a szüleivel megromlott a kapcsolata – részletezi az ügyészség. A sértett 2024 karácsonyán Kecskeméten megismerkedett a vádlottal, aki megnyerte a bizalmát, így a lány napokig haza se ment, ezért a rendőrség körözte.
Tizenöt éves lányt kényszerített szexmunkára egy férfi Bács-Kiskunban
Emberkereskedelem és más bűncselekmény miatt vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy férfival szemben, aki a 15 éves lánynak szerelmet hazudott, majd prostitúcióra kényszerítette.
A férfi tudta, hogy a sértett kiskorú, a szüleitől többször elszökött, iskolába nem jár, önálló keresete, megélhetési forrása nincs, így kiszolgáltatott helyzetben van. A férfi ezt kihasználva hamisan házasságot ígért neki azzal a feltétellel, hogy ha „pénzt szerez”, együtt elköltöznek. A valótlan ígéretek hallatán a sértett kötődni kezdett a nála kétszer idősebb vádlotthoz, aki dominánsan viselkedett.
A férfi a sértett neki nem tetsző válaszaira, viselkedésére kiabálással, agresszívan reagált.
A vádlott a lányt prostitúcióra bírta rá azzal, hogy a pénzt át kellett adnia. Amikor a kiskorú mindezt megelégelte, hazament a szüleihez. Mivel azonban továbbra sem akart iskolába járni, a vitáik kiújultak és ismét csavarogni kezdett. Találkozott is újra a vádlottal, aki megint szexmunkára akarta rávenni. Amikor a lány tiltakozott, a férfi agresszívan lépett fel, ezért a sértett bemenekült egy közeli ingatlanba. A vádlott előbb verni kezdte a ház ablakát, majd az emiatt az utcára kiszaladó kiskorút pofon ütötte és a hajánál fogva rángatta.
Az ügyészség a büntetett előéletű férfit az emberkereskedelem súlyosabban minősülő bűntettével, valamint garázdaság vétségével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.
A letartóztatásban lévő férfi bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.
Súlyos bűncselekményeket követtek el a Szőlő utcai fiatalok
Nem egy gyermekotthonról van szó, hanem fiatalkorúak börtönéről.
Nyomoz a rendőrség, miután csaknem negyven gyermeket kellett kórházba szállítani az egyik zalai általános iskolából
Két gyermeket bent tartottak éjszakára.
Ne halogassa az ügyintézést – rendezze függőben lévő dolgait még az ünnepek előtt!
Korlátozott lesz az ügyintézés, ne hagyja az utolsó percekre!
Szentkirályi Alexandra: Nem a tiszás nyugdíjadóra!
A kormány megbecsüli az időseket, emlékeztetett a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
Súlyos bűncselekményeket követtek el a Szőlő utcai fiatalok
Nem egy gyermekotthonról van szó, hanem fiatalkorúak börtönéről.
Nyomoz a rendőrség, miután csaknem negyven gyermeket kellett kórházba szállítani az egyik zalai általános iskolából
Két gyermeket bent tartottak éjszakára.
Ne halogassa az ügyintézést – rendezze függőben lévő dolgait még az ünnepek előtt!
Korlátozott lesz az ügyintézés, ne hagyja az utolsó percekre!
Szentkirályi Alexandra: Nem a tiszás nyugdíjadóra!
A kormány megbecsüli az időseket, emlékeztetett a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
