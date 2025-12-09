Győrfi Pálkórházba gyerekautóbuszhányingertünetekkíséret

Megszólaltak a mentők, miután csaknem negyven gyermeket kellett kórházba szállítani egy zalai iskolából

A katasztrófavédelem is.

2025. 12. 09.
mentők ás rendőr is érkezett a zalai iskolához, ahol csaknem negyven diák lett rosszul Fotó: Szakony Attila Forrás: Zaol
Köhögés és hányinger miatt 37 gyereket és két felnőttet kellett kórházba szállítani kedd kora délután a nagykanizsai Kőrösi iskolából – adta hírül korábban a Magyar Nemzet.

Az ügyben az Osrszágos Mentőszolgálat szóvivője is megszólalt, Győrfi Pál elmondta: a tömegesen előforduló tünetek miatt 14 mentőautót és egy mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre, összesen 37 gyereket és két felnőttet vittek megfigyelésre kórházba. A nagykanizsai kórházba 17 gyerek és a két felnőtt került, további húsz tanulót pedig a zalaegerszegi kórházba vittek, az utóbbi esetben a Volánbusztól kért autóbusszal, mentőautó kíséretében szállították a gyerekeket.

A szóvivő hozzátette, a kórházba került gyerekek és felnőttek tünetei később enyhültek.

Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, hogy a katasztrófavédelmi labor helyszíni mérései semmilyen mérgező anyag jelenlétét nem tudták kimutatni. Az iskola teljes területét átvizsgálták és méréseket végeztek, továbbá az épületet átszellőztették, de egyéb beavatkozásra nem volt szükség.

 

