Gazdátlan hátizsákot találtak a budapesti trolin, jobban járt volna a tulajdonos, ha nem felejti ott

A táskában közel félmillió forint, valamint különféle kábítószergyanús anyagok voltak; több mint 20 gramm pszilocin, illetve pszilocibintartalmú gomba, 34 simítózáras tasakban összesen 87 gramm marihuána, 17 tasakban kiporciózott amfetamin, 32 és fél MDMA-tabletta, valamint 12 tasakban kokain, grammonként porciózva. A budapesti rendőrök lefoglalták a talált hátizsákot és annak tartalmát, a droggyanús anyagokat szakértők vizsgálták.

A nyomozók az adatgyűjtések és a kamerafelvételek alapján azonosították a táska tulajdonosát, a 63 éves H. Károlyt, akit december 8-án egy erzsébetvárosi lakásban fogtak el. Az ingatlanban kutatást tartottak, ahol a rendőrök bruttó 300 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint simítózáras nejlontasakokba porciózva bruttó 19 gramm fehér port és fehér zselés anyagot találtak, továbbá három digitális mérleget és nagyobb mennyiségben nejlontasakokat is lefoglaltak.