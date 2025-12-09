Gazdátlan hátizsákot találtak egy trolin június 25-én délután – írja a rendőrségi portál.
Gazdátlan hátizsákot találtak a budapesti trolin, jobban járt volna a tulajdonos, ha nem felejti ott
Ezentúl jobb, ha ön is gyanakszik, amikor árva táskára bukkan.
A táskában közel félmillió forint, valamint különféle kábítószergyanús anyagok voltak; több mint 20 gramm pszilocin, illetve pszilocibintartalmú gomba, 34 simítózáras tasakban összesen 87 gramm marihuána, 17 tasakban kiporciózott amfetamin, 32 és fél MDMA-tabletta, valamint 12 tasakban kokain, grammonként porciózva. A budapesti rendőrök lefoglalták a talált hátizsákot és annak tartalmát, a droggyanús anyagokat szakértők vizsgálták.
A nyomozók az adatgyűjtések és a kamerafelvételek alapján azonosították a táska tulajdonosát, a 63 éves H. Károlyt, akit december 8-án egy erzsébetvárosi lakásban fogtak el. Az ingatlanban kutatást tartottak, ahol a rendőrök bruttó 300 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint simítózáras nejlontasakokba porciózva bruttó 19 gramm fehér port és fehér zselés anyagot találtak, továbbá három digitális mérleget és nagyobb mennyiségben nejlontasakokat is lefoglaltak.
A férfi az adatok alapján nemcsak árulta a drogot, a kábítószergyorsteszt eredménye alapján kokaint és amfetamint fogyasztott. Az előzetes szakértői vélemény alapján a lefoglalt zselés anyag amfetaminnak minősül.
A X. kerületi nyomozók H. Károlyt kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
Kiderült a 63 éves férfiról az is, hogy nem először felejtette csomagját a trolin, 2024-ben szintén feledékenysége miatt került a zuglói rendőrök látókörébe. Akkor 20 alufólia pakett növényi törmelékkel teli táskát hagyott el. Abban az ügyben a nyomozók kábítószer birtoklása bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, szervezetében kokaint és amfetamint mutattak ki a vizsgálatok.
