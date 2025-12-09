vádlottbűntetteágyábanablak

Békésen szundizgatott az ágyában a dabasi nő, mire felébredt, ötvenezer forinttal lett szegényebb

Nem csoda történt az éj leple alatt.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 12. 09. 11:57
illusztráció Fotó: Getty Images/ Guido Mieth
Kifosztás bűntette és többrendbeli lopás miatt vádat emelt a Dabasi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy alvó nőt fosztott ki, és több ingatlanból lopott.

A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2025 júniusa és szeptembere között Ócsán követett el lopásokat. Mindezt úgy csinálta, hogy este a kiszemelt ingatlanok területére bemászott, majd a családi házakba a nyitott ajtón keresztül vagy az ablakon bemászva bejutott. A vádlott különböző vagyontárgyakat – sarokcsiszolót, hosszabbítót, fúrógépet, ékszereket – és készpénzt vitt el.

A férfi a négy sértettől közel másfél millió forint értéket lopott el.

Egyik alkalommal a vádlott kihasználta azt, hogy a sértett alszik, és így lopta el a pénztárcát a benne lévő ötvenezer forinttal. A férfi az ágy végéhez ment, majd a nő a pénztárcáját elvette. A sértett a vádlott mozgolódására ébredezni kezdett, mire a férfi elmenekült a házból.

A Dabasi Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit kifosztás bűntettével és többrendbeli minősített lopás bűntettével vádolja. Az ügyészség a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértetteknek okozott kár megtérítését indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

A rendőrségi szemlefotókon azon nyitott ablakok láthatók, amelyeken keresztül a vádlott észrevétlenül tudott a házakba bemenni.

