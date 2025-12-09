Sötét volt az ősz, eltűnt a nap az országból

Az idei őszön az ország legnagyobb részén kevesebbet sütött a nap az átlagosnál – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán. Emlékeztettek: tavaly ősszel az átlagosnál többet láttuk a napot, 2023-ban pedig a Nyugat-Dunántúl egyes részein a 100 órát is meghaladta a napfénytöbblet. Napenergia-termelés szempontjából a Tiszántúlon volt a legrosszabb a helyzet az idén.
Az elemzés szerint a gyakori anticiklonális időjárási helyzet miatt november 20-a óta összességében napfényhiányos időszakon vagyunk túl.
A bejegyzéshez készített infografika szerint idén ősszel
- Nyíregyházán az átlagosnál 38 órával,
- Békéscsabán 27,
- Debrecenben 24,
- Szegeden 14,
- Miskolcon 11 órával sütött kevesebbet a nap.
A Dunántúlon, Pécsen 19 óra, Nagykanizsán 14 óra az elmaradás.
Ugyanakkor Szombathelyen az átlagosnál 16 órával többet sütött a nap ősszel, Szécsényben 14 óra, Kecskeméten 13 óra, Budapesten 9 óra volt a többlet.
