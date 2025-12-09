anticiklonálisidőjárásnapfényhiányosidőszakátlag

Sötét volt az ősz, eltűnt a nap az országból

Az idei őszön az ország legnagyobb részén elmaradt a napsütéses órák száma az átlagostól. A HungaroMet Zrt. jelentése szerint a napenergia-termelés szempontjából kedvezőtlen időszakot a gyakori anticiklonális helyzetek okozták, a legrosszabb helyzet a Tiszántúlon volt tapasztalható.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09.
Forrás: Shutterstock
Az idei őszön az ország legnagyobb részén kevesebbet sütött a nap az átlagosnál – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán. Emlékeztettek: tavaly ősszel az átlagosnál többet láttuk a napot, 2023-ban pedig a Nyugat-Dunántúl egyes részein a 100 órát is meghaladta a napfénytöbblet. Napenergia-termelés szempontjából a Tiszántúlon volt a legrosszabb a helyzet az idén.

Kevesebbet láttuk idén ősszel a napot, mint tavaly – képünk illusztráció
(Forrás: Shutterstock)

Az elemzés szerint a gyakori anticiklonális időjárási helyzet miatt november 20-a óta összességében napfényhiányos időszakon vagyunk túl.

A bejegyzéshez készített infografika szerint idén ősszel

  • Nyíregyházán az átlagosnál 38 órával,
  • Békéscsabán 27,
  • Debrecenben 24,
  • Szegeden 14,
  • Miskolcon 11 órával sütött kevesebbet a nap.

A Dunántúlon, Pécsen 19 óra, Nagykanizsán 14 óra az elmaradás.

Ugyanakkor Szombathelyen az átlagosnál 16 órával többet sütött a nap ősszel, Szécsényben 14 óra, Kecskeméten 13 óra, Budapesten 9 óra volt a többlet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

