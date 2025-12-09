Rendkívüli

Éjszaka óta akadozik a One hálózata: sok helyen reggelre sem állt helyre az internet

felhőzetidőjárásszél

A reggeli szürkeség után jöhet a nagy meglepetés: kisüthet a nap

Eleinte sokfelé marad a borongós, ködös idő, de napközben a legtöbb térségben fokozatosan javulnak a látási viszonyok, és helyenként a nap is előbújhat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 6:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Reggel még országszerte kiterjedt, erősen felhős vagy borult, párás, ködös időre készülhetünk. A délelőtt előrehaladtával a legtöbb helyen javulnak a látási viszonyok, a nyugati tájakon nagyobb területen is felszakadozhat a felhőzet, máshol inkább csak kisebb körzetekben válhat átmenetileg vékonyabbá. Ilyenkor rövid időre a nap is kisüthet – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Kedd délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

A tartósan ködös, rétegfelhős vidékeken szitálás kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán helyenként élénkülhet meg a délies szél. 

A maximumok általában 5–10 fok között alakulnak, de a naposabb részeken 10 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.

A légköri változások érdemben nem terhelik a szervezetet, de a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi panaszokat: fokozódhat a fájdalom, beszűkülhet a mozgás. Ezen a reggeli átmozgatás sokat segíthet. A párásság a légúti betegek tüneteit is erősítheti, és a nedves idő kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusoknak, ezért ilyenkor különösen fontos a higiénia és a megelőzés – írja a Köpönyeg az orvosmeteorológiai jelentésében.

Marad a borult, párás idő

Szerdára sokfelé sűrű köd képződik, amely több helyen egész nap megmaradhat, bár időnként derűsebb körzetek is kialakulhatnak. A hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.

Csütörtökön főként északnyugaton szakadozhat fel a köd és a felhőzet az élénkülő északnyugati szélnek köszönhetően, máshol marad a borús, szürke idő. 5–10 fok várható.

Pénteken reggel ismét köd boríthatja az országot. A rétegfelhőzet napközben jobbára megmarad, de néhol rövid időre kisüthet a nap. A maximumok mindössze 5–6 fok körül lesznek.

Szombaton is borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű, csapadék nélkül. A hőmérséklet továbbra is 5 fok közelében marad.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekNémetország

Karácsonyi terrorveszély Németország-szerte

Sümeghi Lóránt avatarja

Az alkalmatlan német politikai elit a biztonság borsos árát is a választókkal fizetteti meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu