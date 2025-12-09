A reggeli szürkeség után jöhet a nagy meglepetés: kisüthet a nap

Reggel még országszerte kiterjedt, erősen felhős vagy borult, párás, ködös időre készülhetünk. A délelőtt előrehaladtával a legtöbb helyen javulnak a látási viszonyok, a nyugati tájakon nagyobb területen is felszakadozhat a felhőzet, máshol inkább csak kisebb körzetekben válhat átmenetileg vékonyabbá. Ilyenkor rövid időre a nap is kisüthet – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Kedd délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

A tartósan ködös, rétegfelhős vidékeken szitálás kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán helyenként élénkülhet meg a délies szél.

A maximumok általában 5–10 fok között alakulnak, de a naposabb részeken 10 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.

A légköri változások érdemben nem terhelik a szervezetet, de a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi panaszokat: fokozódhat a fájdalom, beszűkülhet a mozgás. Ezen a reggeli átmozgatás sokat segíthet. A párásság a légúti betegek tüneteit is erősítheti, és a nedves idő kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusoknak, ezért ilyenkor különösen fontos a higiénia és a megelőzés – írja a Köpönyeg az orvosmeteorológiai jelentésében.

Marad a borult, párás idő

Szerdára sokfelé sűrű köd képződik, amely több helyen egész nap megmaradhat, bár időnként derűsebb körzetek is kialakulhatnak. A hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.

Csütörtökön főként északnyugaton szakadozhat fel a köd és a felhőzet az élénkülő északnyugati szélnek köszönhetően, máshol marad a borús, szürke idő. 5–10 fok várható.

Pénteken reggel ismét köd boríthatja az országot. A rétegfelhőzet napközben jobbára megmarad, de néhol rövid időre kisüthet a nap. A maximumok mindössze 5–6 fok körül lesznek.

Szombaton is borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű, csapadék nélkül. A hőmérséklet továbbra is 5 fok közelében marad.

