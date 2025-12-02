Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

Mongóliában olyan alacsony hőmérsékletet mértek, amit mi elképzelni sem tudunk

Kedd hajnalban mínusz 43 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet Nyugat-Mongóliában, ami az idei tél eddig mért legalacsonyabb hőmérséklete – közölte az ország meteorológiai intézete.

2025. 12. 02. 6:58
Illusztráció Forrás: Pexels
A múlt hét vége óta viharos erejű szelek és hóviharok nehezítik az ország nyugati és középső részein élők életét.

Meteorológusok, akik már napokkal korábban figyelmeztettek egy erős hidegfront betörésére, azzal számolnak, hogy csütörtökig tartanak a rendkívül erős fagyok.

Mongóliában a zord és hideg tél sokáig tart, a hőmérséklet sokszor csökken mínusz 30 Celsius-fok alá.

Borítókép: Illusztráció. Európához képest zordabb és hidegebb a tél Mongóliában (Forrás: Pexels)


