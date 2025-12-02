Mongóliában olyan alacsony hőmérsékletet mértek, amit mi elképzelni sem tudunk

A múlt hét vége óta viharos erejű szelek és hóviharok nehezítik az ország nyugati és középső részein élők életét.

Meteorológusok, akik már napokkal korábban figyelmeztettek egy erős hidegfront betörésére, azzal számolnak, hogy csütörtökig tartanak a rendkívül erős fagyok.

Mongóliában a zord és hideg tél sokáig tart, a hőmérséklet sokszor csökken mínusz 30 Celsius-fok alá.

Borítókép: Illusztráció. Európához képest zordabb és hidegebb a tél Mongóliában (Forrás: Pexels)