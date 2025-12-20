Rendkívüli

Kiderült a titok, így lesz tökéletes a sült kacsacomb

A bőre legyen piros-ropogós, a húsa omlós.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 9:35
A bőre legyen piros-ropogós, a húsa omlós. Bizony, a kacsapecsenye akkor jó, ha a ropogós bőre mellett a hús szétolvad a szánkban. A kacsacomb tökéletes állagának eléréséhez nem árt tisztában lenni a kacsahús sütésének legfőbb trükkjeivel – olvasható a Mindmegette cikkében.

kacsacomb
Soha ne hagyjuk ki első lépésben a kacsacombok fűszerezését (Fotó: Shutterstock)

A kacsából készült ételek kétségtelenül nagyon finomak. Ám a tökéletes végeredményhez ismerni kell a kacsacomb sütésének titkait. Apróságokon múlhat, hogy a hús kívül ropogós, belül omlós lesz-e, vagy száraz, kemény és ehetetlen. Hogy igazán finomra süthessük a kacsát, összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat – így lesz tökéletes a sült kacsacomb!

A kacsacomb előkészítése lépésről lépésre

1. Tisztísd meg a combokat – a kacsacombot a sütés előtti napon tisztítsuk meg, a rajta maradt tollszálakat, a tokokat egy csipesz segítségével távolítsuk el. Akár erre a célra rendszeresített szemöldökcsipeszt is használhatunk, de létezik úgynevezett húscsipesz, amellyel egyszerre több szálat is kiszedhetünk a szárnyas bőréből. 

2. Vágd be a bőrt kockázva – ha a tisztítással megvagyunk, a felesleges kacsabőrt hájastól vágjuk le, és tegyük félre – ebből készíthető a kacsatepertő. A bőrt vagdossuk be a húsig, hosszában és keresztben, azaz kockásra.

A kacsahús fűszerezése

Soha ne hagyjuk ki első lépésben a kacsacombok fűszerezését: nagy szemű só és frissen őrölt bors kell, semmi más. E kettőt keverjük össze, és dörzsöljük be vele alaposan a húst körben mindenhol. Ezt akár már előző este is megtehetjük, és így hagyjuk állni a combokat a hűtőben a sütésig.

A teljes cikket és további praktikákat a Mindmegette oldalán találnak a témában.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

Bánó Attila
idezojeleklengyelország

Sikorski szerint aki nincs velük, az ellenük van

Bánó Attila avatarja

A brüsszelita varsói vezetők örömmel sodornák Lengyelországot és Magyarországot is egy oroszellenes háborúba.

