Kiderült a titok, így lesz tökéletes a sült kacsacomb

A bőre legyen piros-ropogós, a húsa omlós. Bizony, a kacsapecsenye akkor jó, ha a ropogós bőre mellett a hús szétolvad a szánkban. A kacsacomb tökéletes állagának eléréséhez nem árt tisztában lenni a kacsahús sütésének legfőbb trükkjeivel – olvasható a Mindmegette cikkében.

Soha ne hagyjuk ki első lépésben a kacsacombok fűszerezését (Fotó: Shutterstock)

A kacsából készült ételek kétségtelenül nagyon finomak. Ám a tökéletes végeredményhez ismerni kell a kacsacomb sütésének titkait. Apróságokon múlhat, hogy a hús kívül ropogós, belül omlós lesz-e, vagy száraz, kemény és ehetetlen. Hogy igazán finomra süthessük a kacsát, összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat – így lesz tökéletes a sült kacsacomb!

A kacsacomb előkészítése lépésről lépésre

1. Tisztísd meg a combokat – a kacsacombot a sütés előtti napon tisztítsuk meg, a rajta maradt tollszálakat, a tokokat egy csipesz segítségével távolítsuk el. Akár erre a célra rendszeresített szemöldökcsipeszt is használhatunk, de létezik úgynevezett húscsipesz, amellyel egyszerre több szálat is kiszedhetünk a szárnyas bőréből.