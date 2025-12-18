Bankrablók, szuperhősök és Oscar-díjas alakítások – ez a kvíz gyorsan kideríti, mennyire van képben Ben Affleck filmjeivel.
Ben Affleck-filmek kvíz: az 5. kérdésnél még a profik is elbizonytalanodnak!
Bankrablók, szuperhősök és Oscar-díjas alakítások – ez a kvíz gyorsan kideríti, mennyire van képben Ben Affleck filmjeivel.
Melyik filmben alakította Ben Affleck egy bostoni bankrabló banda vezetőjét?
Borítókép: Ben Affleck (Forrás: Mafab.hu)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A magyar Naptárlányok az életigenlés csodája
Az év legbátrabb előadását láthatjuk a Játékszínben.
Megható üzenettel búcsúzott az élettől és rajongóitól az ismert amerikai színész
A súlyos betegséggel küzdő Gil Gerard amerikai színész halálhírét szerdán közölte menedzsere, Tina Presley Borek.
Diplomáciai bravúr kellett az István, a király horvátországi bemutatójához
Erről is olvashatunk Csóti György izgalmas új könyvében.
Életműdíjat kapott Pásztor Erzsi színművész
Átadták az Arany Medál-díjat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A magyar Naptárlányok az életigenlés csodája
Az év legbátrabb előadását láthatjuk a Játékszínben.
Megható üzenettel búcsúzott az élettől és rajongóitól az ismert amerikai színész
A súlyos betegséggel küzdő Gil Gerard amerikai színész halálhírét szerdán közölte menedzsere, Tina Presley Borek.
Diplomáciai bravúr kellett az István, a király horvátországi bemutatójához
Erről is olvashatunk Csóti György izgalmas új könyvében.
Életműdíjat kapott Pásztor Erzsi színművész
Átadták az Arany Medál-díjat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!