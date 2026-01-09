Egyéves, lázas beteg gyermeket mentettek ki az ítéletidőben a hó fogságából Tatabányán

Ramóna elmondta, Evelin már hajnal óta lázas volt, ezért reggel gyermekorvosnál jártak, itt minden lelete negatív lett, csak annyi látszott, hogy piros a kislány torka. Aztán jött az éjszaka, és Evelin egyre rosszabb állapotba került.

Negyed tíz körül 41 fokos láza lett, hónaljban mértem. Nagyon elesett volt, reszketett, és a gyógyszer sem vitte le a lázát

– részletezte az édesanya, aki úgy döntött, a segélyhívóhoz fordul. A mentésirányítás már akkor jelezte, hogy a rendkívüli hóhelyzet miatt járművel nem biztos, hogy elérhető a cím, ekkor keresték meg a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, akik gyalog segítettek a mentősöknek eljutni a helyszínre.