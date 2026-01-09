Egyéves, lázas beteg gyermeket mentettek ki az ítéletidőben a hó fogságából Tatabányán

Egy dombon rekedt egy család a 30 centis hóban január 6-án – írja a Kemma. A portálnak Ramóna, a kislány édesanyja elevenítette fel, hogy a januári havazásban az egyéves Evelin láza 41 fokra szökött fel, és felidézte a félelmetes pillanatokat, amikor a havas, meredek utcán nem tudtak elindulni a mentőautóhoz.
Ugyanígy a mentők sem tudtak eljutni hozzájuk, gyalog kellett megközelíteniük a felsőgallai Szabadkai utcát, ebben segítettek nekik az önkéntesek. Az esetről korábban írt a Magyar Nemzet is, erről ide kattintva bővebben is olvashat. Most azonban megszólalt a kislány édesanyja.
Ramóna elmondta, Evelin már hajnal óta lázas volt, ezért reggel gyermekorvosnál jártak, itt minden lelete negatív lett, csak annyi látszott, hogy piros a kislány torka. Aztán jött az éjszaka, és Evelin egyre rosszabb állapotba került.
Negyed tíz körül 41 fokos láza lett, hónaljban mértem. Nagyon elesett volt, reszketett, és a gyógyszer sem vitte le a lázát
– részletezte az édesanya, aki úgy döntött, a segélyhívóhoz fordul. A mentésirányítás már akkor jelezte, hogy a rendkívüli hóhelyzet miatt járművel nem biztos, hogy elérhető a cím, ekkor keresték meg a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, akik gyalog segítettek a mentősöknek eljutni a helyszínre.
Az esetről részletesebben a Kemma cikkében olvashat.
