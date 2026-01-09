kislányhavazásédesanyaítéletidő

Egyéves, lázas beteg gyermeket mentettek ki az ítéletidőben a hó fogságából Tatabányán

Kórházba szállították.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 16:17
egyéves gyermeket mentettek Tatabányán Forrás: Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Egy dombon rekedt egy család a 30 centis hóban január 6-án – írja a Kemma. A portálnak Ramóna, a kislány édesanyja elevenítette fel, hogy a januári havazásban az egyéves Evelin láza 41 fokra szökött fel, és felidézte a félelmetes pillanatokat, amikor a havas, meredek utcán nem tudtak elindulni a mentőautóhoz.

Ugyanígy a mentők sem tudtak eljutni hozzájuk, gyalog kellett megközelíteniük a felsőgallai Szabadkai utcát, ebben segítettek nekik az önkéntesek. Az esetről korábban írt a Magyar Nemzet is, erről ide kattintva bővebben is olvashat. Most azonban megszólalt a kislány édesanyja. 

Ramóna elmondta, Evelin már hajnal óta lázas volt, ezért reggel gyermekorvosnál jártak, itt minden lelete negatív lett, csak annyi látszott, hogy piros a kislány torka. Aztán jött az éjszaka, és Evelin egyre rosszabb állapotba került.

Negyed tíz körül 41 fokos láza lett, hónaljban mértem. Nagyon elesett volt, reszketett, és a gyógyszer sem vitte le a lázát

– részletezte az édesanya, aki úgy döntött, a segélyhívóhoz fordul. A mentésirányítás már akkor jelezte, hogy a rendkívüli hóhelyzet miatt járművel nem biztos, hogy elérhető a cím, ekkor keresték meg a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, akik gyalog segítettek a mentősöknek eljutni a helyszínre. 

Az esetről részletesebben a Kemma cikkében olvashat. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

