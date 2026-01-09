Szinte hihetetlen, de idén is Miskolc vitte el a rangos elismerést

Megvédte címét a miskolci adventi villamos: a cseh MHD86.cz közlekedési magazin online szavazásán 2025-ben is Európa legszebb karácsonyi villamosának választották – számolt be róla a Boon.hu.

A miskolci szerelvény a Tiszai pályaudvar és a belváros között közlekedik (Fotó: Rogosz Péter)

A nemzetközi versenyen idén 38 európai város ünnepi szerelvényei versenyeztek. A végeredmény alapján Miskolcot Plzen és Pozsony követte a dobogón. A miskolci győzelem mellett Budapest fényvillamosai a 8., Debrecenéi a 10., Szegedéi pedig a 17. helyen zártak.

Az idén 14. alkalommal közlekedő miskolci adventi villamos tematikája minden évben más, idén a Diótörő jelent meg a kül- és beltérben egyaránt. A részletekig kidolgozott díszítés, az évről évre megújuló koncepció és az élményszerű utazás mára jelentős számú látogatót vonz Miskolcra.

Fotó: Rogosz Péter

A dekoráció elkészítésén az MVK Zrt. mintegy 20 fős csapata dolgozott, a díszítéshez közel 400 méter fénycsövet és több száz karácsonyi díszt használtak fel. A szerelvény a Tiszai pályaudvar és a belváros között közlekedik, és már a városba érkezés pillanatában ünnepi hangulatot teremt a vonattal érkezők számára.

Fotó: Rogosz Péter

Nemcsak Miskolc, hanem Lillafüred is tartogat téli élményeket

Az adventi időszak mellett a téli hónapokban is több látványosság várja a látogatókat Miskolcon és környékén a Bükkben – tájékoztatta lapunkat a Tourinform Miskolc. Januárban befagyott a lillafüredi vízesés, amely ritkán látható természeti jelenség. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút fűtött kocsijaival ilyenkor is elérhetővé teszi a környék látnivalóit.

Fotó: Horváth Csongor

A hóval borított bükki túraútvonalak, a Zsófia-kilátóból nyíló panoráma, valamint a miskolctapolcai Ellipsum élményfürdő együtt kínálnak téli kikapcsolódási lehetőséget a városba érkezők számára.