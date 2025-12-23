Mindennapi fizika színesben – Mennyire látja át a világ működését?

1 / 5 Miért hidegebb érzés a fém kilincs megérintése télen, mint egy faasztalé, ha mindkettő ugyanabban a szobában van?

A fém valójában hidegebb, még ugyanazon a hőmérsékelten is Helytelen válasz A fém jobban vezeti el a hőt a kezünkből Helyes válasz A fa felmelegíti a levegőt Helytelen válasz