Énekeljük együtt!

Minden nap, szinte minden órában, percben halljuk őket. Vagy egy reklámban, vagy egy filmben, vagy a karácsonyi bevásárlás közben. De vajon tudják, hogy mit hallgatnak éppen?
Vörös, vagy fekete? Ezüst! – A nagy rókakvíz
Vérszomjas ragadozó, kedves mesefigura, népmesék ravaszdi hőse – a rókák a magyar néplélek részét képezik. Kvízünkben megpróbáljuk picit még közelebb hozni ezeket a derék állatokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!