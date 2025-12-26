támogatásenergetikaiházakcsaládi ház

A lehetőségek 15 éve: tízmillió forintra emelkedett az energetikai otthonfelújítás támogatása

Jelentősen kibővült az energetikai otthonfelújítási program: október közepétől magasabb támogatási összeggel, alacsonyabb önerővel és kedvezőbb hitelfeltételekkel vághatnak bele a családi házak korszerűsítésébe az érintett háztartások. Ez a támogatási forma egy a sok közül, amelyet az elmúlt 15 évben vezetett be a kormány.

Munkatársunktól
2025. 12. 26. 16:26
Forrás: Pixabay
Az energetikai korszerűsítések iránti érdeklődés az elmúlt években folyamatosan nőtt, ám sok család számára a magas önerő és a rövidebb futamidő eddig komoly akadályt jelentett. A kormány az idén több ponton is enyhített a feltételeken, hogy szélesebb kör számára váljon elérhetővé az energia-megtakarítást hozó felújítás. A módosítások különösen a vidéki családi házak tulajdonosainak nyújtanak új lehetőségeket.

Illusztráció – Forrás: Pixabay

Megugrott a támogatási összeg

Hatmillióról tízmillió forintra növekedett 2025. október 15-től a családi házak energetikai korszerűsítéséhez igényelhető támogatás és kamatmentes hitel maximális összege. A lehívható csomag legfeljebb ötmillió forint vissza nem térítendő támogatásból és ötmillió forint kamatmentes hitelből áll. 

A változtatások célja, hogy minél több háztartás számára váljon elérhetővé a rezsiterheket csökkentő beruházás.

Kevesebb önerő, hosszabb futamidő

A pályázók már mindössze ötszázalékos önerővel, vagyis alig több mint félmillió forinttal belevághatnak a felújításba. Az eddigi 12 évről 15 évre nőtt a kamatmentes hitel futamideje, ami érezhetően csökkenti a havi törlesztőrészleteket. 

Kedvező változás az is, hogy a kivitelező regisztrációjától függetlenül egységesen a támogatás 75 százaléka igényelhető előlegként, míg korábban nem regisztrált kivitelező esetén csak az összeg felét kapták meg előre a pályázók.

Vidéken különösen nagy lehet a hatás

Az energetikai otthonfelújítási program teljes keretösszege 73 milliárd forint, ebből közel 67 milliárd a vidéki családi házak korszerűsítését szolgálja. A támogatás a 2006 végéig megépült lakóingatlanok energia-megtakarítást eredményező felújítására vehető igénybe. 

A beruházások jelentősen csökkenthetik a háztartások energiafelhasználását, különösen a kistelepüléseken élők számára, akik a vidéki otthonfelújítási programmal együtt akár otthonuk teljes esztétikai és energetikai megújítását is megvalósíthatják.

 

