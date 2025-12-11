Rezsicsökkentés: ötszázmilliárdos programmal segít a kormány

A kormány a Jedlik Ányos energetikai programban több mint 580 milliárd forinttal támogatja elsősorban a hazai kis- és középvállalkozások versenyhelyzetének javítását. A február elején megnyíló pályázaton legalább tízmillió, de akár félmilliárd forint kamatmentes hitel segítheti a kkv-k vidéki telephelyein megvalósuló beruházásokat – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM), csütörtökön.

Akár ötszázmillió forintból is végrehajthatják a kkv-k az energiakorszerűsítést (Fotó: Shutterstock/Bilanol)

Jövőre további jelentős források nyílnak meg a kkv-k számára

Mint írják: az állami hozzájárulás minimum 30 százalékos energia-megtakarítást eredményező épületenergetikai korszerűsítésekhez vagy a gyártási technológia, folyamatok energiahatékonyságát javító fejlesztésekhez igényelhetik a kkv-k. A megjelent végleges felhívás alapján a teljes keretből hárommilliárd forintot a víziközmű-szolgáltatók berendezéseinek, gépészeti elemeinek megújítására különítenek el.

A tárca emlékeztet, hogy 2025 tavaszán indította útjára a valaha volt legnagyobb ágazati támogatási programot. A Jedlik Ányos energetikai programban mostanáig a távfűtési rendszerek zöldítésére, működési hatékonyságának növelésére, energetikai kutatás-fejlesztésre lehetett támogatást kérni, valamint a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítésére pályázhattak.

A jelenleg is nyitott felhívásokban a biogáz-biometán előállítását és a kórházak, mentőállomások épületeinek energetikai felújítását ösztönzi a minisztérium.

2026 elejétől vállalkozások még szélesebb köre kaphat támogatást a rezsiterheiket csökkentő beruházásokhoz.

A legjobban várt kiírás januártól ötvenmilliárd forinttal ösztönzi az ipari energiatárolók telepítését megújuló kapacitás létesítésével, bővítésével együtt. Februárban nyílik meg a vállalati energiahatékonysági hitelprogram, a véglegesített részvételi feltételek mától olvashatók a pályázati honlapon.

A forrás kétharmadát a kevésbé fejlett régiókban költhetik el

A Jedlik Ányos energetikai program legújabb eleme mikro-, kis- és középvállalkozások fővároson kívüli telephelyein tervezett beruházásaihoz biztosít összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitelt. A teljes keretösszeg legfeljebb 35 százaléka hasznosulhat a legfejlettebb régiókban,

a Közép-

és Nyugat-Dunántúlon,

illetve Pest vármegyében.

A forrásmennyiség mintegy kétharmada az ország más részeiben csökkentheti a cégek energiafogyasztását, áram- és gázszámláit. Legfeljebb hárommilliárd forintos elkülönített keret a víziközmű szolgáltatók gépészeti berendezéseinek korszerűsítésével könnyítheti meg az ágazat gazdálkodását.

Finanszírozható tevékenység a többi között az épületburok szigetelése, a nyílászárók cseréje, a bel- és kültéri világítási, központi szellőző, hűtési, fűtési vagy melegvíz-rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, a meglévő berendezéseknél alacsonyabb fogyasztású gépek beszerzése, a maradékhő, hulladékhő hasznosítása.

Alapfeltétel, hogy a vállalkozások a támogatás felhasználásával legalább 30 százalékkal csökkentsék primerenergia igényüket.