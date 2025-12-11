Energiaügyi Minisztériumenergiahatékonysági fejlesztéskkv szektor

Rezsicsökkentés: ötszázmilliárdos programmal segít a kormány

Újabb 580 milliárd forint nyílik meg a hazai kis- és középvállalkozások számára a Jedlik Ányos-program részeként. A kamatmentes hitelből a kkv-k energiahatékonysági beruházásokat hajthatnak végre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 10:38
Forrás: Shutterstock
A kormány a Jedlik Ányos energetikai programban több mint 580 milliárd forinttal támogatja elsősorban a hazai kis- és középvállalkozások versenyhelyzetének javítását. A február elején megnyíló pályázaton legalább tízmillió, de akár félmilliárd forint kamatmentes hitel segítheti a kkv-k vidéki telephelyein megvalósuló beruházásokat – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM), csütörtökön.

kkv-k, energiahatékonyság, Energiaügyi Minisztérium
Akár ötszázmillió forintból is végrehajthatják a kkv-k az energiakorszerűsítést (Fotó: Shutterstock/Bilanol) 

Jövőre további jelentős források nyílnak meg a kkv-k számára

Mint írják: az állami hozzájárulás minimum 30 százalékos energia-megtakarítást eredményező épületenergetikai korszerűsítésekhez vagy a gyártási technológia, folyamatok energiahatékonyságát javító fejlesztésekhez igényelhetik a kkv-k. A megjelent végleges felhívás alapján a teljes keretből hárommilliárd forintot a víziközmű-szolgáltatók berendezéseinek, gépészeti elemeinek megújítására különítenek el.

A tárca emlékeztet, hogy 2025 tavaszán indította útjára a valaha volt legnagyobb ágazati támogatási programot. A Jedlik Ányos energetikai programban mostanáig a távfűtési rendszerek zöldítésére, működési hatékonyságának növelésére, energetikai kutatás-fejlesztésre lehetett támogatást kérni, valamint a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítésére pályázhattak.

A jelenleg is nyitott felhívásokban a biogáz-biometán előállítását és a kórházak, mentőállomások épületeinek energetikai felújítását ösztönzi a minisztérium. 

2026 elejétől vállalkozások még szélesebb köre kaphat támogatást a rezsiterheiket csökkentő beruházásokhoz.

A legjobban várt kiírás januártól ötvenmilliárd forinttal ösztönzi az ipari energiatárolók telepítését megújuló kapacitás létesítésével, bővítésével együtt. Februárban nyílik meg a vállalati energiahatékonysági hitelprogram, a véglegesített részvételi feltételek mától olvashatók a pályázati honlapon.

A forrás kétharmadát a kevésbé fejlett régiókban költhetik el

A Jedlik Ányos energetikai program legújabb eleme mikro-, kis- és középvállalkozások fővároson kívüli telephelyein tervezett beruházásaihoz biztosít összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitelt. A teljes keretösszeg legfeljebb 35 százaléka hasznosulhat a legfejlettebb régiókban,

  • a Közép- 
  • és Nyugat-Dunántúlon, 
  • illetve Pest vármegyében. 

A forrásmennyiség mintegy kétharmada az ország más részeiben csökkentheti a cégek energiafogyasztását, áram- és gázszámláit. Legfeljebb hárommilliárd forintos elkülönített keret a víziközmű szolgáltatók gépészeti berendezéseinek korszerűsítésével könnyítheti meg az ágazat gazdálkodását.

Finanszírozható tevékenység a többi között az épületburok szigetelése, a nyílászárók cseréje, a bel- és kültéri világítási, központi szellőző, hűtési, fűtési vagy melegvíz-rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, a meglévő berendezéseknél alacsonyabb fogyasztású gépek beszerzése, a maradékhő, hulladékhő hasznosítása. 

Alapfeltétel, hogy a vállalkozások a támogatás felhasználásával legalább 30 százalékkal csökkentsék primerenergia igényüket.

A megtakarítást tisztán épületenergetikai fejlesztés esetében épületenként, tisztán technológiai korszerűsítés esetén az érintett gyártási folyamat, logisztikai egység vonatkozásában, komplex beruházásnál pedig telephelyenként szükséges elérni.

Az igényelhető kölcsönösszeg minimum tízmillió és legfeljebb ötszázmillió forint, de nem haladhatja meg a kérelem bírálatát megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét. A résztvevőknek az elszámolható költségek legalább tíz százalékát kitevő önerőt kell előteremteniük. A programba 2026. február 2-ától 2027. május végéig lehet jelentkezni az MFB Pont Plusz hálózat fiókjaiban.

Jut az állami támogatásból a családok is energiahatékonysági korszerűsítésére is

Az Energiaügyi Minisztérium a családok energiahatékonysági fejlesztéseit is segíti az energetikai otthonfelújítási programmal. A lehetőség most még kedvezőbb feltételekkel vehető igénybe, az elérhető támogatás tízmillió forintra nőtt, felerészben vissza nem térítendő. A háztartások hosszabb futamidővel és kisebb önerővel kaphatnak forrást a felhasználásuk és így energiaszámláik mérséklését eredményező beavatkozásokra. Az igényelt forrásmennyiség decemberre meghaladta az ötvenmilliárd forintot, 23,1 milliárd forintot már ki is fizettek több mint 5200 nyertesnek.

