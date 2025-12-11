Rezsicsökkentés: ötszázmilliárdos programmal segít a kormány

A kormány a Jedlik Ányos energetikai programban több mint 580 milliárd forinttal támogatja elsősorban a hazai kis- és középvállalkozások versenyhelyzetének javítását. A február elején megnyíló pályázaton legalább tízmillió, de akár félmilliárd forint kamatmentes hitel segítheti a kkv-k vidéki telephelyein megvalósuló beruházásokat – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM), csütörtökön.
Jövőre további jelentős források nyílnak meg a kkv-k számára
Mint írják: az állami hozzájárulás minimum 30 százalékos energia-megtakarítást eredményező épületenergetikai korszerűsítésekhez vagy a gyártási technológia, folyamatok energiahatékonyságát javító fejlesztésekhez igényelhetik a kkv-k. A megjelent végleges felhívás alapján a teljes keretből hárommilliárd forintot a víziközmű-szolgáltatók berendezéseinek, gépészeti elemeinek megújítására különítenek el.
A tárca emlékeztet, hogy 2025 tavaszán indította útjára a valaha volt legnagyobb ágazati támogatási programot. A Jedlik Ányos energetikai programban mostanáig a távfűtési rendszerek zöldítésére, működési hatékonyságának növelésére, energetikai kutatás-fejlesztésre lehetett támogatást kérni, valamint a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítésére pályázhattak.
A jelenleg is nyitott felhívásokban a biogáz-biometán előállítását és a kórházak, mentőállomások épületeinek energetikai felújítását ösztönzi a minisztérium.
2026 elejétől vállalkozások még szélesebb köre kaphat támogatást a rezsiterheiket csökkentő beruházásokhoz.
A legjobban várt kiírás januártól ötvenmilliárd forinttal ösztönzi az ipari energiatárolók telepítését megújuló kapacitás létesítésével, bővítésével együtt. Februárban nyílik meg a vállalati energiahatékonysági hitelprogram, a véglegesített részvételi feltételek mától olvashatók a pályázati honlapon.
A forrás kétharmadát a kevésbé fejlett régiókban költhetik el
A Jedlik Ányos energetikai program legújabb eleme mikro-, kis- és középvállalkozások fővároson kívüli telephelyein tervezett beruházásaihoz biztosít összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitelt. A teljes keretösszeg legfeljebb 35 százaléka hasznosulhat a legfejlettebb régiókban,
- a Közép-
- és Nyugat-Dunántúlon,
- illetve Pest vármegyében.
A forrásmennyiség mintegy kétharmada az ország más részeiben csökkentheti a cégek energiafogyasztását, áram- és gázszámláit. Legfeljebb hárommilliárd forintos elkülönített keret a víziközmű szolgáltatók gépészeti berendezéseinek korszerűsítésével könnyítheti meg az ágazat gazdálkodását.
Finanszírozható tevékenység a többi között az épületburok szigetelése, a nyílászárók cseréje, a bel- és kültéri világítási, központi szellőző, hűtési, fűtési vagy melegvíz-rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, a meglévő berendezéseknél alacsonyabb fogyasztású gépek beszerzése, a maradékhő, hulladékhő hasznosítása.
Alapfeltétel, hogy a vállalkozások a támogatás felhasználásával legalább 30 százalékkal csökkentsék primerenergia igényüket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!