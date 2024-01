Az emberiség negyede szenved január elején depressziós tünetektől

– Ünnepek utáni depresszióról olvasunk holiday blues elnevezéssel is, ahol a megjelölés arra vonatkozik, hogy a felfokozott pozitív érzelmek után negatív hangulatot élhetünk át, amikor a varázs után újrakezdődnek a szürke hétköznapok, a mindennapi rutinok. A karácsony bár örömteli, lelkileg és fizikailag is fárasztó, hogy minden időben készen legyen, mindenki jól érezze magát. Minden pozitív célzat ellenére is stresszforrás ez az időszak