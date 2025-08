Szuperhősök inváziója

Minden Supermannel kezdődött 1978-ban. A képregényes szuperhősöknek korábban is léteztek mozgóképes adaptációi, de csak a kis képernyőn: George Reeves Superman-sorozatát az 1950-es években, Adam West Batman-sorozatát a 60-as években vagy a 70-es évekbeli Pók­ember-, Wonder Woman- és Hulk-sorozatokat tekinthetjük a leghíresebb korai kísérleteknek, nem szólva a tucatnyi rajzfilmsorozatról. A televízió azonban narratív és vizuális szempontból is szűk keretet szabott az amerikai szuperhősöknek, akiknek születése nem véletlenül kötődik szorosan a képregényes médiumhoz: a füzetekben ábrázolt fantasztikum korábban egyszerűen megvalósíthatatlan volt a mozivásznon.

Az 1970-es évek közepén azonban látványos technológiai forradalom vette kezdetét Hollywoodban az olyan speciális trükkök révén, mint a számítógép-vezérelt Dykstraflex kamerarendszer megjelenése, a kék háttér (blue screen) fejlődése vagy a leginkább csak a Superman-filmekben használt Zoptic process kifejlesztése. Mivel Hollywoodban a technológiai újítások a hangosfilm feltalálásától kezdve kéz a kézben járnak az anyagi sikerrel, nem meglepő, hogy egy évvel a Star Wars bemutatása után Richard Donner gigantikus költségvetésű (55 millió dolláros) szuperhősfilmje is méretes kasszasiker lett, és a történet gyengeségei (például a rajzfilmesen elnagyolt, bohóckodó Lex Luthor vagy a fantasztikum terén túlzásba eső finálé) ellenére lerakta a modern szuperhősfilmek alapjait is.

A Superman ugyanis sok szempontból megelőlegezte a 2000-es évek elején elszaporodó szuperhős-eredettörténetek narratív és marketingelemeit is (ezek sosem függetlenek egymástól, ha egy sok millió dolláros álomgyári produkcióról van szó).

A címszereplő feltűnésére egészen a film feléig kell várni, mert addig nagyon alapos világ- és karakterépítés zajlik, és bár a filmben olyan világsztárok játszottak, mint Marlon Brando vagy Gene Hackman, Supermant az akkor még szinte ismeretlen, ezért a karakterrel könnyebben azonosítható, azzal rögtön egybeolvadó Christopher Reeve alakította. Donner filmje műfajilag is olyan sokszínű volt, mint a mai szuperhősfilmek legtöbbje, az alapvetően drámai narratíva nemcsak látványelemekben, hanem humorban és romantikában is bővelkedett. A producerek olyannyira bíztak a film sikerében, hogy az első résszel egy időben leforgatták a második részt is (ezt később újravágták, a Donner-féle verzió csak 2006-ban jelent meg, de ez egy külön história), a további folytatásokkal azonban kétségbeejtő lejtmenetet vett az Acélember mozis története.