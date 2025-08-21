Rendkívüli

Kiderült, hogy ukrán rendőri védelem alatt állt az Északi Áramlat elleni szabotázs gyanúsítottja

munkácsorosz-ukrán háborúlégitámadás

Katonai célpont volt a munkácsi gyár

Hetekkel ezelőtt megtervezhették az oroszok az éjjel Kárpátalja területét ért csapást – nyilatkozta az Inforádiónak Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A munkácsi gyár katonai célpont lehetett.

Munkatársunktól
2025. 08. 21. 22:00
A megrongálódott munkácsi üzem Fotó: AFP
Nincs összefüggésben a Munkácsot ért légitámadás a béketárgyalásokkal, sem azzal, hogy Budapest felmerült a Putyin–Zelenszkij-csúcs lehetséges helyszíneként – mondta el az Inforádiónak Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

Tűzoltók dolgoznak Munkácson a megtámadott gyárnál
Tűzoltók dolgoznak Munkácson a megtámadott gyárnál (Fotó: Anadolu via AFP)

A szakértő szerint az orosz stratégiai támadásokat hetekkel előre tervezik, hiszen az eszközöket „fel kell programozni”. Nem akármilyen eszközökről van szó: az iráni tervezésű Sahed drónokkal szemben (amelyeket az oroszok Geranynak neveznek) ezek a szakirodalomban cirkálórakéta és a manőverező robotrepülőgép néven ismert eszközök jóval pontosabbak és sokkal nagyobb sebességgel repülnek, viszont jóval drágábbak is. 

Ahhoz, hogy Geranyokkal azt az üzemet megrongálják, harminc–negyvenet is rá kellett volna lőni, viszont a Kalibr robotrepülők, valamint az Onyx rakéták vagy más, szárazföldi és tengeri célpontok eltalálására alkalmas eszközök sokkal pontosabb navigációs rendszerekkel rendelkeznek, nagy hátrányuk viszont, hogy borzasztóan drágák

– mondta Kaiser Ferenc. Vannak eszközök, amiket a Fekete-tengeren állomásozó hadihajókról, vannak, amelyeket Tupoljev 22-es és 95-ös nehézbombázókról indítanak, párhuzamosan különféle Geranyokkal. Ezeknek nagyjából egyszerre kell elérniük az ukrán légteret, hogy túlterheljék a légvédelmet – magyarázta. Bár egy kárpátaljai, amerikai tulajdonú, polgári alkatrészeket gyártó üzemről van szó, az oroszok gondolhatták úgy, hogy ott gyártanak alkatrészeket az ukrán hadiipar, konkrétan drónok számára. A pontos okot azonban az oroszok nem fogják megmondani – vélekedett a szakértő.

Az oroszok katonai célpontnak minősítették, és ennek megfelelően kell tekinteni a dolgot, hiába lehet, hogy esetleg nem is volt az. De hát sajnos ebben a borzasztó konfliktusban több száz olyan eset történt, amikor Moszkva határozottan állította, hogy katonai célpontot támadott, a valóság pedig más volt

– fogalmazott Kaiser Ferenc.

Borítókép: A megrongálódott munkácsi üzem (Fotó: AFP)

