Kárpátalja: óriási robbanás volt a magyar határ közelében + videó

Csütörtökön hajnalban orosz rakétatámadás érte a kárpátaljai Munkácsot, amelynek következtében legalább tizenkét ember megsérült. A találat egy helyi vállalat területén okozott komoly károkat és tüzet, a hatóságok ezért arra figyelmeztették a lakosságot, hogy zárják be az ablakokat, és ne hagyják el otthonaikat.

2025. 08. 21. 9:10
Ukrajna Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
A Munkács elleni támadás következtében a városban több mint tíz ember sérült meg, közülük tízet mentőautókkal szállítottak a Szent Márton Kórházba, ketten pedig önállóan fordultak orvoshoz – írja a ZN,UA cikkére hivatkozva az Origo.

Képünk illusztráció. Robbanás történt Kárpátalján 
(Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU)

Öt sérültet kórházban tartanak, egyiküket azonnal az ungvári megyei kórházba szállították. Az orvosok minden érintett állapotát stabilnak minősítették, és megkapták a szükséges ellátást – közölte a városi tanács.

A becsapódás következtében tűz ütött ki a vállalat területén, amelyet a katasztrófavédelem egységei próbálnak eloltani. 

A hatóságok arra figyelmeztették a lakosokat, hogy csak halaszthatatlan esetben menjenek az utcára, és lehetőség szerint tartsák zárva az ablakokat a füst és a káros anyagok miatt.

Az orosz légitámadások nemcsak Munkácsot érték. Ugyanezen az éjszakán rakéták és drónok csapódtak be több ukrán városban, köztük Lvivben, Luckban, Kijevben, Dnyipróban, Rivnében és Szumiban. A jelentések szerint a támadások során többféle fegyvertípust vetettek be, köztük Kalibr, Kinzhál és H–101 rakétákat, valamint iráni gyártmányú Shahed drónokat.

A nyugat-ukrajnai régiók elleni támadás újabb bizonyítéka annak, hogy Oroszország a frontvonaltól távoli célpontokat is rendszeresen támadja.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
 

