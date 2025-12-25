Szoboszlai Dominik csütörtök este osztotta meg a karácsonyi fotóit, kiderült, miért várt

Amint arról már beszámoltunk, Erling Haaland Mikulásnak öltözött, Bukayo Saka a kutyáját öltöztette be (!), Cristiano Ronaldo igazi karácsonyi hangulatot árasztó videót osztott meg, amelyen párja, Georgina Rodriguez és öt gyermeke társaságban közelít a karácsonyfához, a háttérben pedig a Wham! ikonikus, Last Christmas című dala szól. „Megújuló remény, átölelő szeretet, támogató család és irányt mutató fény. Boldog karácsonyt!” – írta a videóhoz portugálul a szaúdi al-Nasszr csapatát erősítő Ronaldo. Csütörtök este Szoboszlai Dominik is posztolt, és boldog karácsonyt kívánt.
Szoboszlai Dominik öt fotóból álló kis albumot dobott össze
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka szülőként először ünnepelhetnek a karácsonyfa alatt kislányukkal, és a magyar válogatott csapatkapitánya csütörtök este betekintést engedett abba, hogyan telik náluk a karácsony. A Liverpool játékosa öt fotóból álló kis albumot dobott össze. A család nem csak a szobában tölti az ünnepeket, ahol azért a társasjáték is előkerült, friss levegőre is vágytak. Ezért sem készülhetett előbb a „fotóalbum”.
