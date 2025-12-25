Szoboszlai Dominik csütörtök este osztotta meg a karácsonyi fotóit, kiderült, miért várt

Amint arról már beszámoltunk, Erling Haaland Mikulásnak öltözött, Bukayo Saka a kutyáját öltöztette be (!), Cristiano Ronaldo igazi karácsonyi hangulatot árasztó videót osztott meg, amelyen párja, Georgina Rodriguez és öt gyermeke társaságban közelít a karácsonyfához, a háttérben pedig a Wham! ikonikus, Last Christmas című dala szól. „Megújuló remény, átölelő szeretet, támogató család és irányt mutató fény. Boldog karácsonyt!” – írta a videóhoz portugálul a szaúdi al-Nasszr csapatát erősítő Ronaldo. Csütörtök este Szoboszlai Dominik is posztolt, és boldog karácsonyt kívánt.

Meghitt karácsony Szoboszlai Dominikéknál (Forrás: Insagram/szoboszlaidominik)

Szoboszlai Dominik öt fotóból álló kis albumot dobott össze

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka szülőként először ünnepelhetnek a karácsonyfa alatt kislányukkal, és a magyar válogatott csapatkapitánya csütörtök este betekintést engedett abba, hogyan telik náluk a karácsony. A Liverpool játékosa öt fotóból álló kis albumot dobott össze. A család nem csak a szobában tölti az ünnepeket, ahol azért a társasjáték is előkerült, friss levegőre is vágytak. Ezért sem készülhetett előbb a „fotóalbum”.