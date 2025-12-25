szoboszlai dominikcristiano ronaldoerling haalandbuzsik borkakarácsony

Szoboszlai Dominik csütörtök este osztotta meg a karácsonyi fotóit, kiderült, miért várt

A mai napon már közzétettünk egy kis összeállítást arról, hogy a futballsztárok milyen karácsonyi fotókat és videókat osztanak meg a közösségi oldalaikon, többek között Cristiano Ronaldo és Erling Haaland posztjairól is beszámoltunk. Csütörtök este pedig Szoboszlai Dominik is több fotót is megosztott arról, hogyan telnek az ünnepek náluk.

2025. 12. 25. 19:21
Fotó: RALF IBING Forrás: firo Sportphoto
Amint arról már beszámoltunk, Erling Haaland Mikulásnak öltözött, Bukayo Saka a kutyáját öltöztette be (!), Cristiano Ronaldo igazi karácsonyi hangulatot árasztó videót osztott meg, amelyen párja, Georgina Rodriguez és öt gyermeke társaságban közelít a karácsonyfához, a háttérben pedig a Wham! ikonikus, Last Christmas című dala szól. „Megújuló remény, átölelő szeretet, támogató család és irányt mutató fény. Boldog karácsonyt!” –  írta a videóhoz portugálul a szaúdi al-Nasszr csapatát erősítő Ronaldo. Csütörtök este Szoboszlai Dominik is posztolt, és boldog karácsonyt kívánt.

Meghitt karácsony Szoboszlai Dominikéknál (Forrás: Insagram/szoboszlaidominik)
Meghitt karácsony Szoboszlai Dominikéknál (Forrás: Insagram/szoboszlaidominik)

Szoboszlai Dominik öt fotóból álló kis albumot dobott össze

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka szülőként először ünnepelhetnek a karácsonyfa alatt kislányukkal, és a magyar válogatott csapatkapitánya csütörtök este betekintést engedett abba, hogyan telik náluk a karácsony. A Liverpool játékosa öt fotóból álló kis albumot dobott össze. A család nem csak a szobában tölti az ünnepeket, ahol azért a társasjáték is előkerült, friss levegőre is vágytak. Ezért sem készülhetett előbb a „fotóalbum”.

 

Szoboszlai Dominik X-oldala:

Ez a fotót még korábban Buzsik Borka osztotta meg:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

