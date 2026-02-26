Orbán Viktor: Az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot

„Mi nem járjuk a vidéket, hanem onnan jövünk” – fogalmazott kisteleki fórumán a Délmagyar tudósítása szerint Orbán Viktor, aki országjárása során Csongrád-Csanád vármegyében kampányolt a Fidesz–KDNP jelöltje mellett. A miniszterelnök beszédében több, általa civilizációs jelentőségűnek nevezett kérdést is érintett.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A kormányfő hangsúlyozta: a kormánypártok megvédték Magyarországot a migrációtól, és a júniusban életbe lépő migrációs paktumot sem fogadják el. A családpolitika kapcsán kijelentette: nem engedik, hogy „genderaktivistákat vezényeljenek az iskolákba”, ahogy – megfogalmazása szerint – azt Brüsszel elvárná. Az ellenzékről szólva azt mondta,

a „leggyanúsabb alak” egy olyan hölgy, aki egy Csipkejózsika című mesekönyv összeállításával vált ismertté.

A kormányfő a háború és béke kérdését is civilizációs jelentőségűnek nevezte. Úgy fogalmazott: Ukrajnában azért folytatódik a háború, mert egyes nyugat-európai országok nyereséget, leginkább pénzt remélnek belőle.

A mi reflexünk azt mondja, a háború rossz, és a békére kell törekedni

– jelentette ki.

Orbán Viktor emlékeztetett: 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak Magyarországon, ma 4,7 millióan, és ha a kormánypártok megnyerik a választást, további 300 ezer ember bevonását ígérte a munka világába. Hozzátette: a 2022-ben tett vállalásokat teljesítették, megkezdték a 14. havi nyugdíj bevezetését, valamint megteremtették a legalább kétgyermekes édesanyák adómentességét.

Az ukránok célja

A kormányfő kifejtette, az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot azzal, hogy elzárja vagy nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket.

Mint mindta, az ukránok a zsarolással káoszt akarnak előidézni Magyarországon, amit a választási kampányban a kormánnyal szemben fel tudnak használni, és „be tudják segíteni a hatalomba a Tiszát.” Rámutatott: ha Magyarország nem építette volna meg más országokkal együttműködve néhány évvel korábban a déli irányból érkező gázvezetékrendszert, akkor

ma a háztartásoknak azt az összeget kellene kifizetniük, amely a rezsiszámlán a tényleges piaci költségként szerepel.

A kormányfő kiemelte, hogy egy átlagos magyar család évente 250–260 ezer forintot fizet rezsire, míg Lengyelországban ez az összeg 800 ezer forint, Csehországban pedig akár az egymillió forintot is elérheti.