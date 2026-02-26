Rendkívüli

Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

orbán viktorcsongrádminiszterelnök

Orbán Viktor: Az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot

„Mi nem járjuk a vidéket, hanem onnan jövünk” – fogalmazott kisteleki fórumán Orbán Viktor, aki országjárása során Csongrád-Csanád vármegyében gyűjtött ajánló aláírásokat a Fidesz jelöltje mellett. A miniszterelnök Lázár Jánossal és Szabó Istvánnal együtt kampányolt, és mint fogalmazott, Kisteleken is „dőltek az aláírások”.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 20:58
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mi nem járjuk a vidéket, hanem onnan jövünk” – fogalmazott kisteleki fórumán a Délmagyar tudósítása szerint Orbán Viktor, aki országjárása során Csongrád-Csanád vármegyében kampányolt a Fidesz–KDNP jelöltje mellett. A miniszterelnök beszédében több, általa civilizációs jelentőségűnek nevezett kérdést is érintett.

Csongrád, 2026. február 26. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, Szabó István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje és Lázár János építési és közlekedési miniszter (b-j) a kormányfő országjárásának csongrádi állomásán 2026. február 26-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A kormányfő hangsúlyozta: a kormánypártok megvédték Magyarországot a migrációtól, és a júniusban életbe lépő migrációs paktumot sem fogadják el. A családpolitika kapcsán kijelentette: nem engedik, hogy „genderaktivistákat vezényeljenek az iskolákba”, ahogy – megfogalmazása szerint – azt Brüsszel elvárná. Az ellenzékről szólva azt mondta,

 a „leggyanúsabb alak” egy olyan hölgy, aki egy Csipkejózsika című mesekönyv összeállításával vált ismertté.

A kormányfő a háború és béke kérdését is civilizációs jelentőségűnek nevezte. Úgy fogalmazott: Ukrajnában azért folytatódik a háború, mert egyes nyugat-európai országok nyereséget, leginkább pénzt remélnek belőle.

A mi reflexünk azt mondja, a háború rossz, és a békére kell törekedni

 – jelentette ki.

Orbán Viktor emlékeztetett: 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak Magyarországon, ma 4,7 millióan, és ha a kormánypártok megnyerik a választást, további 300 ezer ember bevonását ígérte a munka világába. Hozzátette: a 2022-ben tett vállalásokat teljesítették, megkezdték a 14. havi nyugdíj bevezetését, valamint megteremtették a legalább kétgyermekes édesanyák adómentességét.

 

Az ukránok célja

A kormányfő kifejtette, az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot azzal, hogy elzárja vagy nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket.

Mint mindta, az ukránok a zsarolással káoszt akarnak előidézni Magyarországon, amit a választási kampányban a kormánnyal szemben fel tudnak használni, és „be tudják segíteni a hatalomba a Tiszát.”  Rámutatott: ha Magyarország nem építette volna meg más országokkal együttműködve néhány évvel korábban a déli irányból érkező gázvezetékrendszert, akkor 

ma a háztartásoknak azt az összeget kellene kifizetniük, amely a rezsiszámlán a tényleges piaci költségként szerepel.

A kormányfő kiemelte, hogy egy átlagos magyar család évente 250–260 ezer forintot fizet rezsire, míg Lengyelországban ez az összeg 800 ezer forint, Csehországban pedig akár az egymillió forintot is elérheti.

 

„Csongrádon a plafon is leszakadt” 

„Csongrádon a plafon is leszakadt” – írta a csütörtöki kampányról készült videójához Orbán Viktor, amelyben országjárása újabb állomásáról osztott meg egy rövid felvételt, amelyből kiderül, hogyan fogadták a miniszterelnököt a déli országrészben.

Orbán Viktor Szabó István országgyűlési képviselőjelölttel, Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, Farkas Sándor országgyűlési képviselővel és Nagy Sándorral, Kistelek polgármesterével gyűjtött ajánló aláírásokat Kisteleken, Csongrád-Csanád vármegye 03. számú egyéni választókerületében.

Kisteleken is dőltek az aláírások

– írta egy másik posztjában Orbán Viktor.

„Minden aláírás megerősít, minden kézfogás bátorít. Az emberek biztonságot akarnak mindenek előtt. Biztonságot a házukban, és a hazájukban. Ez a választások tétje. Köszönjük támogatóinknak az aláírásokat, önkénteseinknek és aktivistáinknak a kitartó munkát” – írja az eseményről Facebook bejegyzésében Lázár János, építési és beurházási miniszter.

Szabó István, a Csongrád-Csanád vármegyei 3-as választókerület Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselőjejelöltje, aki már 24 éve polgármester Derekegyházon, úgy mutatta be Orbán Viktort, hogy ő az a politikus, aki Magyarországot felrakta a világ politikai térképére.

– Azért szerveztük ezt a programot, hogy együtt legyünk, erősítsük egymást – fogalmazott Szabó István. Megköszönte, hogy a hétvégén pillanatok alatt összejött a kellő számú aláírás a jelöltállításhoz.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának csongrádi állomásán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu