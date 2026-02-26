Kövér László: Európa bajban van és sürgős változásokra van szükség

Kövér László csütörtökön, a magyar V4-es elnökség utolsó rendezvényét követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy két témát vitattak meg: a versenyképesség európai helyzetét és ehhez kapcsolódva a V4-ek szerepét Európa jövőjének formálásában, valamint a demográfia kérdéskörét. Az előbbi kapcsán úgy fogalmazott: „A konkrét javaslatokat és megoldásokat tekintve nincs alapvető különbség közöttünk.” Hozzátette, árnyalatnyi nézeteltérés abban mutatkozott, hogy a versenyképesség támogatásában miként látják az Európai Bizottság szerepét.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a visegrádi országok parlamenti elnökeinek hivatalos találkozóját követő sajtótájékoztatón az Országház Delegációs termében 2026. február 26-án Fotó: MTI/Lakatos Péter

Abban, hogy Európa bajban van és sürgős változásokra van szükség, egyetértés volt

– rögzítette.

A demográfiai kérdésről szólva jelezte: „A vita inkább konzultatív jellegű volt.” Kiemelte, hogy ezen a téren fennáll egy dilemma: „Ez a probléma nem feltétlenül európai uniós hatáskör, és nincsenek feltétlenül eszközei az uniónak arra, hogy az egész Európát sújtó problémát a megoldás útjára terelje.” Hozzátette: „A V4-es keretek sem feltétlenül alkalmasak arra, hogy ezt a problémát orvosolják.”