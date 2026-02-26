Kövér LászlóváltozásEurópabaj

Kövér László: Európa bajban van és sürgős változásokra van szükség

Európa bajban van és sürgős változásokra van szükség, e téren egyetértés mutatkozott a visegrádi országok parlamenti elnökeinek budapesti találkozóján Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének összegzése szerint.

2026. 02. 26. 20:16
Kövér László csütörtökön, a magyar V4-es elnökség utolsó rendezvényét követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy két témát vitattak meg: a versenyképesség európai helyzetét és ehhez kapcsolódva a V4-ek szerepét Európa jövőjének formálásában, valamint a demográfia kérdéskörét. Az előbbi kapcsán úgy fogalmazott: „A konkrét javaslatokat és megoldásokat tekintve nincs alapvető különbség közöttünk.” Hozzátette, árnyalatnyi nézeteltérés abban mutatkozott, hogy a versenyképesség támogatásában miként látják az Európai Bizottság szerepét. 

Abban, hogy Európa bajban van és sürgős változásokra van szükség, egyetértés volt

 – rögzítette.

A demográfiai kérdésről szólva jelezte: „A vita inkább konzultatív jellegű volt.” Kiemelte, hogy ezen a téren fennáll egy dilemma: „Ez a probléma nem feltétlenül európai uniós hatáskör, és nincsenek feltétlenül eszközei az uniónak arra, hogy az egész Európát sújtó problémát a megoldás útjára terelje.” Hozzátette: „A V4-es keretek sem feltétlenül alkalmasak arra, hogy ezt a problémát orvosolják.”

Mint mondta, a szándék arra irányult, hogy felmutassák a probléma súlyosságát, és tájékoztassák egymást az alkalmazható megoldásokról. 

Egyetértés mutatkozott abban, hogy az államnak keresnie kell a gazdasági megoldásokat, például a direkt támogatásokat és az adókedvezményeket. Ezzel annyit elérhetünk, hogy nem jár rosszabbul az, aki gyermeket vállal

 – jegyezte meg. 

Hozzátette: „A megoldás része lehet az is, hogy milyen szellemi és morális környezetet tudunk teremteni annak érdekében, hogy a fiatalok otthon maradjanak és teljesülhessenek családalapítási vágyaik.”

Kitért arra is, hogy a tanácskozáson jelen lévő házelnökök részt vesznek a pénteki, 12. délkelet-európai házelnöki találkozón.

Rámutatott: 

Az a cél, hogy a magyar parlament is hozzájáruljon ahhoz a több kormányon átívelő konszenzusos törekvéshez, amely elősegíti a délkelet-európai uniós tagjelölt országok csatlakozását.” Az Országgyűlés elnöke aláhúzta: „Az egyetértés nemcsak elvi alapú, hanem a régió biztonságát és gazdasági érdekeit egyaránt szolgálja.

Beszámolt arról is, hogy a tervek szerint nyilatkozatot fogadnak el, amelyet eljuttatnak az európai intézmények vezetőinek és a nemzeti parlamentekhez is.

