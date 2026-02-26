Átadták az ország huszadik áldozatsegítő központját Szekszárdon

Átadták az ország huszadik áldozatsegítő központját és Victima Protector díjjal ismerték el az áldozatsegítésben kimagasló munkát végzőket csütörtökön Szekszárdon.

Király Nóra Fotó: Kiss Dániel/MTI Fotószerkesztőség

A vármegyeházán rendezett díjátadó ünnepségen Tuzson Bence igazságügyi miniszter elmondta, a szekszárdi intézménnyel lefedték az országot áldozatsegítő központokkal. Hozzátette, hogy tovább fejlesztik a hálózatot, a következő hetekben Csepelen és Baján adnak át áldozatsegítő pontokat.

A központokban a bűncselekmények áldozatai pszichológiai, jogi segítséget, a krízishelyzetbe került emberek pedig a kormányhivataloknak köszönhetően pénzügyi segítséget is kaphatnak

– mondta, megjegyezve, hogy a gyerekeknek a történetek elmondásában a pszichológusok játékokkal segítenek.

2024-ben mintegy 31 ezer, 2025-ben már 45 ezer ember fordult az áldozatsegítő központokhoz, a növekedés a rendőrséggel való együttműködésnek köszönhető, mivel az áldozatok jó része ott értesül a lehetőségről – emelte ki.

A miniszter beszélt arról is, hogy

ma már a bűncselekmények jelentős része az online térben történik, amelyeknek a visszaszorítására három törvénycsomagot dolgoztak ki a Belügy- és a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen.

A büntetőeljárás bizonyos részeit áttelepítették a bankokhoz, amelyeknek intézkedéseket kell tenniük azért, hogy megállítsák az online csalással ellopott pénz továbbutalását. Mostantól a bankok joga és kötelessége, hogy bizonyos adatokat megosszanak egymással, és lépéseket tegyenek az ilyen bűncselekmények megakadályozása érdekében. Azt is lehetővé tették, hogy a rendőrség gyorsabban tudjon dolgozni, bizonyos cselekményekhez csak utólag van szükség ügyészi jóváhagyásra – mondta.

Közölte, ezen intézkedéseknek köszönhető az, hogy

több mint 3,8 milliárd forintot tudtak isszaszerezni a sértetteknek.

Magyarországon nem kell kivárni a büntető eljárás végét, hanem azonnal vissza lehet szerezni a pénzt, Európában ezt még sehol nem sikerült elérni – jegyezte meg.

A tárca vezetője méltatta a rendőrök munkáját, hangsúlyozva, hogy sokan vannak közöttük, akik „nemcsak a nyomozással foglalkoznak, hanem odafigyelnek a bűncselekmények áldozataira is”.