Átadták az ország huszadik áldozatsegítő központját Szekszárdon

Az igazságügyi tárca szerint az áldozatsegítő rendszer hatékonyságát jelzi, hogy tavaly már 45 ezren fordultak a központokhoz, és az online csalások elleni intézkedéseknek köszönhetően több mint 3,8 milliárd forintot sikerült visszaszerezni a károsultaknak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 19:51
Tuzson Bence igazságügyi miniszter beszédet mond az új áldozatsegítő központ átadásán Szekszárdon 2026. február 26-án Fotó: Kiss Dániel Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Átadták az ország huszadik áldozatsegítő központját és Victima Protector díjjal ismerték el az áldozatsegítésben kimagasló munkát végzőket csütörtökön Szekszárdon.

Szekszárd, 2026. február 26. Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos beszédet mond az új áldozatsegítő központ átadásán Szekszárdon 2026. február 26-án. Az eseményen Victima Protector díjjal ismerték el az áldozatsegítésben kimagasló munkát végzőket. MTI/Kiss Dániel
Király Nóra Fotó: Kiss Dániel/MTI Fotószerkesztőség

A vármegyeházán rendezett díjátadó ünnepségen Tuzson Bence igazságügyi miniszter elmondta, a szekszárdi intézménnyel lefedték az országot áldozatsegítő központokkal. Hozzátette, hogy tovább fejlesztik a hálózatot, a következő hetekben Csepelen és Baján adnak át áldozatsegítő pontokat.

A központokban a bűncselekmények áldozatai pszichológiai, jogi segítséget, a krízishelyzetbe került emberek pedig a kormányhivataloknak köszönhetően pénzügyi segítséget is kaphatnak

 – mondta, megjegyezve, hogy a gyerekeknek a történetek elmondásában a pszichológusok játékokkal segítenek.

2024-ben mintegy 31 ezer, 2025-ben már 45 ezer ember fordult az áldozatsegítő központokhoz, a növekedés a rendőrséggel való együttműködésnek köszönhető, mivel az áldozatok jó része ott értesül a lehetőségről – emelte ki.

A miniszter beszélt arról is, hogy 

ma már a bűncselekmények jelentős része az online térben történik, amelyeknek a visszaszorítására három törvénycsomagot dolgoztak ki a Belügy- és a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen. 

A büntetőeljárás bizonyos részeit áttelepítették a bankokhoz, amelyeknek intézkedéseket kell tenniük azért, hogy megállítsák az online csalással ellopott pénz továbbutalását. Mostantól a bankok joga és kötelessége, hogy bizonyos adatokat megosszanak egymással, és lépéseket tegyenek az ilyen bűncselekmények megakadályozása érdekében. Azt is lehetővé tették, hogy a rendőrség gyorsabban tudjon dolgozni, bizonyos cselekményekhez csak utólag van szükség ügyészi jóváhagyásra – mondta.

Közölte, ezen intézkedéseknek köszönhető az, hogy 

több mint 3,8 milliárd forintot tudtak isszaszerezni a sértetteknek.

 Magyarországon nem kell kivárni a büntető eljárás végét, hanem azonnal vissza lehet szerezni a pénzt, Európában ezt még sehol nem sikerült elérni – jegyezte meg.

A tárca vezetője méltatta a rendőrök munkáját, hangsúlyozva, hogy sokan vannak közöttük, akik „nemcsak a nyomozással foglalkoznak, hanem odafigyelnek a bűncselekmények áldozataira is”.

Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos többek között azt mondta, 

az áldozatsegítés túlmutat az azonnali segítségnyújtáson, egy társadalom erkölcsi tartását és felelősségvállalását is tükrözi. 

„A szekszárdi központ egy tágabb összefogás része, amelynek célja, hogy Magyarország minden pontján, így Tolna vármegyében is elérhetővé váljon az áldozatsegítés magas színvonalú rendszere" – tette hozzá.

Töreki Sándor országos bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes egyebek közt arról szólt, a Victima Protector díj példa arra, hogy a mindennapokban legyünk sokkal empatikusabbak, és emberibb közösségeket építsünk. 

Kiemelte a rendőrség és az áldozatsegítés közötti ötéves együttműködés fontosságát.

Horváth István (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője, egyben a nagyobbik kormánypárt képviselőjelöltje kijelentette: ez a szolgáltatás azt is mutatja, hogy

„Magyarország kormánya nemcsak arról beszél, hogy biztonságos országot építünk, hanem odafigyelünk arra is, hogy a magyar emberek mindenféle szempontból biztonságban érezzék magukat”.

Az eseményen Répássy Róbert, a minisztérium parlamenti államtitkára együttműködési megállapodást írt alá Lehőcz Regina Tolna vármegyei kormányhivatalt vezető főispánnal, Hablicsek Nikoletta Tolna vármegyei rendőrfőkapitánnyal és Kálóczi Andreával, a Szent Erzsébet Karitász Alapítvány szekszárdi elnökével.

A díjakat – amelyeket Tuzson Bence és Töreki Sándor adott át – idén Csirke Károly, az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiemelt főreferense, Terdik Tamás budapesti rendőr-főkapitány, Mózesné Toronykőy Márta, a Csongrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztály vezetője, Ujfalusy Péter József, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi referense, Hegyi-Barsi Barbara, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság életvédelmi alosztályának kiemelt főnyomozója, Nagy Csaba, a debreceni rendőr-főkapitányság nyomozója, Berndt-Iványi Judit, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője, Bakonyi Katalin, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési referense, Szalai Márton, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi referense és Vargáné Sziládi Angéla, a Fonyódi Városi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense vehette át.

A minisztérium és az ORFK által alapított, idén ötödik alkalommal átadott díjat minden évben tíz, az áldozatsegítésben kiemelkedő munkát végző szakembernek ítélik oda.

Borítókép:Tuzson Bence igazságügyi miniszter beszédet mond az új áldozatsegítő központ átadásán Szekszárdon 2026. február 26-án (Forrás: MTI/Kiss Dániel)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

