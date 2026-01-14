Nők indítottak háborúellenes petíciót, mutatjuk hol írhatja alá + videó

Újabb háborúellenes aláírásgyűjtést kezdeményezett a Női Digitális Polgári Kör. A Király Nóra országgyűlési képviselő és Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-elnök nevével fémjelzett kezdeményezés bejelentésekor a Szentkirályi arról beszélt,

a magyar nők összefogása kulcsfontosságú ahhoz, hogy megvédjük családjokat, megőrizzük a békét, és biztonságos jövőt garantáljunk Magyarországnak.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kiemelték, a jelenlegi nemzetközi helyzetben Magyarország számára létkérdés a béke megőrzése, a biztonság megerősítése és a saját cselekvési mozgástér megvédése. Szentkirályi Alexandra kiemelte,

nekünk nőknek azonban a történelem során mindig hatalmas felelősségünk volt abban, hogy a béke hangját tudjuk szólni. És én most is erre szeretnék minden hölgyet, asszonyt kérni, hogy pártpolitikától függetlenül támogassák ezt a petíciót.

A petíció többek között követeli:

Nem engedjük háborúba a férjeinket, gyermekeinket, unokáinkat!

Kiállunk Magyarország szuverenitása és függetlensége mellett!

Az illegális migráció megállítása és a határok védelme maradjon elsődleges feladat!

Megvédjük a nyugdíjakat a Tisza adóval szemben!

Kiállunk a világon is egyedülálló családtámogatási rendszer mellett!

Megőrizzük a Nők 40 programot, megbecsülve a nők munkáját és a családokért tett erőfeszítéseiket.

A petíciót az alábbi linkre kattintva lehet aláírni.