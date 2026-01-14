Nők indítottak háborúellenes petíciót, mutatjuk hol írhatja alá + videó

Újabb háborúellenes aláírásgyűjtést kezdeményezett a Női Digitális Polgári Kör. A Király Nóra országgyűlési képviselő és Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-elnök nevével fémjelzett kezdeményezés bejelentésekor a Szentkirályi arról beszélt,
a magyar nők összefogása kulcsfontosságú ahhoz, hogy megvédjük családjokat, megőrizzük a békét, és biztonságos jövőt garantáljunk Magyarországnak.
Kiemelték, a jelenlegi nemzetközi helyzetben Magyarország számára létkérdés a béke megőrzése, a biztonság megerősítése és a saját cselekvési mozgástér megvédése. Szentkirályi Alexandra kiemelte,
nekünk nőknek azonban a történelem során mindig hatalmas felelősségünk volt abban, hogy a béke hangját tudjuk szólni. És én most is erre szeretnék minden hölgyet, asszonyt kérni, hogy pártpolitikától függetlenül támogassák ezt a petíciót.
A petíció többek között követeli:
- Nem engedjük háborúba a férjeinket, gyermekeinket, unokáinkat!
- Kiállunk Magyarország szuverenitása és függetlensége mellett!
- Az illegális migráció megállítása és a határok védelme maradjon elsődleges feladat!
- Megvédjük a nyugdíjakat a Tisza adóval szemben!
- Kiállunk a világon is egyedülálló családtámogatási rendszer mellett!
- Megőrizzük a Nők 40 programot, megbecsülve a nők munkáját és a családokért tett erőfeszítéseiket.
