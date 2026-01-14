király nóraszentkirályi alexandraDPKháború

Nők indítottak háborúellenes petíciót, mutatjuk hol írhatja alá + videó

A magyar női politikusok, családanyák Nők a háború ellen néven indítottak petíciót a béke megőrzése érdekében.

Gábor Márton
2026. 01. 14. 13:53
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb háborúellenes aláírásgyűjtést kezdeményezett a Női Digitális Polgári Kör. A Király Nóra országgyűlési képviselő és Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-elnök nevével fémjelzett kezdeményezés bejelentésekor a Szentkirályi arról beszélt, 

a magyar nők összefogása kulcsfontosságú ahhoz, hogy megvédjük családjokat, megőrizzük a békét, és biztonságos jövőt garantáljunk Magyarországnak. 

Szentkirályi Alexandra Fidesz kampány
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kiemelték, a jelenlegi nemzetközi helyzetben Magyarország számára létkérdés a béke megőrzése, a biztonság megerősítése és a saját cselekvési mozgástér megvédése. Szentkirályi Alexandra kiemelte,

nekünk nőknek azonban a történelem során mindig hatalmas felelősségünk volt abban, hogy a béke hangját tudjuk szólni. És én most is erre szeretnék minden hölgyet, asszonyt kérni, hogy pártpolitikától függetlenül támogassák ezt a petíciót.

A petíció többek között követeli:

  • Nem engedjük háborúba a férjeinket, gyermekeinket, unokáinkat!
  • Kiállunk Magyarország szuverenitása és függetlensége mellett!
  • Az illegális migráció megállítása és a határok védelme maradjon elsődleges feladat!
  • Megvédjük a nyugdíjakat a Tisza adóval szemben!
  • Kiállunk a világon is egyedülálló családtámogatási rendszer mellett!
  • Megőrizzük a Nők 40 programot, megbecsülve a nők munkáját és a családokért tett erőfeszítéseiket.

A petíciót az alábbi linkre kattintva lehet aláírni.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: Kurucz Árpád)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu