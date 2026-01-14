Baleset miatt teljes szélességében lezárták a Balatoni utat a Repülőtéri út közelében szerdán – közölte a katasztrófavédelem és a BKK Info dél környékén.
Csúnya baleset történt a Repülőtéri út környékén, terelik a buszokat
Óvatosan vezessen, ha éppen arra tart.
A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy a Repülőtéri út és a Balatoni út kereszteződésében egymásnak ütközött két személygépjármű, az autókban összesen hárman utaztak.
A BKK Info a Facebook-oldalán azt közölte, hogy a lezárás miatt a 141-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Régi vám és Antalháza megállót a Savoya park felé, a 187-es autóbusz pedig kihagyja a Keserűvíztelep (Bobpálya) és a Budaörsi repülőtér közötti megállókat Kamaraerdő felé.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor a kormányülésről: Hajrá, meló van + videó
Csütörtökön Kormányinfón ismerteti a döntéseket Gulyás Gergely és Vitályos Eszter.
Kitálalt a csalódott tiszás aktivista – manipulálni próbálta őt Magyar Péter öccse?
Elmérgesedett a viszony a pártvezetés és a Tisza-szigetek között.
Mesterséges intelligencia gyorsítja fel a hazai kutatásokat + videó
Új korszak kezdődhet a hazai tudományos életben.
Szentkirályi Alexandra: A brüsszeli politika már így is milliókba került minden családnak
Ukrajna háromszor annyi pénzt kapott az uniótól, mint Magyarország.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor a kormányülésről: Hajrá, meló van + videó
Csütörtökön Kormányinfón ismerteti a döntéseket Gulyás Gergely és Vitályos Eszter.
Kitálalt a csalódott tiszás aktivista – manipulálni próbálta őt Magyar Péter öccse?
Elmérgesedett a viszony a pártvezetés és a Tisza-szigetek között.
Mesterséges intelligencia gyorsítja fel a hazai kutatásokat + videó
Új korszak kezdődhet a hazai tudományos életben.
Szentkirályi Alexandra: A brüsszeli politika már így is milliókba került minden családnak
Ukrajna háromszor annyi pénzt kapott az uniótól, mint Magyarország.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!