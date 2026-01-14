Csúnya baleset történt a Repülőtéri út környékén, terelik a buszokat

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy a Repülőtéri út és a Balatoni út kereszteződésében egymásnak ütközött két személygépjármű, az autókban összesen hárman utaztak.

A BKK Info a Facebook-oldalán azt közölte, hogy a lezárás miatt a 141-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Régi vám és Antalháza megállót a Savoya park felé, a 187-es autóbusz pedig kihagyja a Keserűvíztelep (Bobpálya) és a Budaörsi repülőtér közötti megállókat Kamaraerdő felé.