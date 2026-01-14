bkkbalatoni útautóbuszkatasztrófavédelem

Csúnya baleset történt a Repülőtéri út környékén, terelik a buszokat

Óvatosan vezessen, ha éppen arra tart.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 14. 12:44
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Baleset miatt teljes szélességében lezárták a Balatoni utat a Repülőtéri út közelében szerdán – közölte a katasztrófavédelem és a BKK Info dél környékén.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy a Repülőtéri út és a Balatoni út kereszteződésében egymásnak ütközött két személygépjármű, az autókban összesen hárman utaztak.

A BKK Info a Facebook-oldalán azt közölte, hogy a lezárás miatt a 141-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Régi vám és Antalháza megállót a Savoya park felé, a 187-es autóbusz pedig kihagyja a Keserűvíztelep (Bobpálya) és a Budaörsi repülőtér közötti megállókat Kamaraerdő felé.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

