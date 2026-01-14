Tragikus szerda reggel: két helyen is gázolt a vonat

A Dombóvárról szerda kora reggel a Déli pályaudvarra elindult S40-es vonat (8017) Budatéténynél, a Dózsa György úti gyalogos átjáróban elgázolt egy embert, ezért késésekre kell készülni a pusztaszabolcsi vonalon – közölte a Mávinform. A közlemény alapján a Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonalon baleset miatt hosszabb eljutási időre, Érd alsó felé terelt vonatokra kell számítani, mert a baleseti helyszínelés miatt Háros és Nagytétény-Diósd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

Fotó: MTI

A százhalombattai S40-es vonatok a helyszínelés végéig nem közlekednek – tették hozzá, azzal együtt, hogy a székesfehérvári G43-as vonatok Érd alsó megállóhely érintésével közlekednek, Budatétényt és Érdligetet nem érintik.

Nem sokkal előtte, szerda hajnalban elütött egy embert

a Szombathelyről szerdán 4 óra 41 perckor Ajkára indult sebesvonat Kemenesmihályfánál,

ezért hosszabb eljutási időre, változásokra kell számítani a Szombathely–Celldömölk szakaszon. A baleset miatt a Celldömölkről szerda kora reggel Szombathelyre induló személyvonat helyett Sárvárig pótlóbusz közlekedik.