Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

Tragikus szerda reggel: két helyen is gázolt a vonat

Budatéténynél a Dózsa György úti gyalogos átjáróban érkező vonat gázolt embert, ezt megelőzően Kemenesmihályfánál szintén egy gyalogos lépett a vonat elé.

Forrás: MTI2026. 01. 14. 10:39
A Dombóvárról szerda kora reggel a Déli pályaudvarra elindult S40-es vonat (8017) Budatéténynél, a Dózsa György úti gyalogos átjáróban elgázolt egy embert, ezért késésekre kell készülni a pusztaszabolcsi vonalon – közölte a Mávinform. A közlemény alapján a Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonalon baleset miatt hosszabb eljutási időre, Érd alsó felé terelt vonatokra kell számítani, mert a baleseti helyszínelés miatt Háros és Nagytétény-Diósd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

Kismaros, 2018. január 14. Vonat a behavazott Kismarosnál 2018. január 14-én. MTI Fotó: Mohai Balázs
Fotó: MTI

A százhalombattai S40-es vonatok a helyszínelés végéig nem közlekednek – tették hozzá, azzal együtt, hogy a székesfehérvári G43-as vonatok Érd alsó megállóhely érintésével közlekednek, Budatétényt és Érdligetet nem érintik.

Nem sokkal előtte, szerda hajnalban elütött egy embert 

a Szombathelyről szerdán 4 óra 41 perckor Ajkára indult sebesvonat Kemenesmihályfánál,

ezért hosszabb eljutási időre, változásokra kell számítani a Szombathely–Celldömölk szakaszon. A baleset miatt a Celldömölkről szerda kora reggel Szombathelyre induló személyvonat helyett Sárvárig pótlóbusz közlekedik.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
