havazásvolánvasútközlekedés

Hosszabb menetidő várható a vonat- és a buszközlekedésben

Országszerte hosszabb menetidővel közlekednek ma is a Volán-buszok és a vonatok a télies útviszonyok, illetve az esetleges váltóállítási problémák miatt. Járatok is kimaradhatnak.

Munkatársunktól
2026. 01. 10. 7:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A télies útviszonyok, illetve az esetleges váltóállítási problémák miatt országszerte hosszabb menetidővel közlekednek szombaton is a Volán-buszok és a vonatok, kimaradó járatokra is kell számítani – közölte a MÁV-csoport a honlapján.

Azt írták, a Volán-járatok közlekedésében késésekkel és kimaradó járatokkal kell számolni, egyes településeken kimaradhatnak megállók. Néhány kivétellel szinte valamennyi település elérhető a buszokkal. Baranya vármegyében a járatok nem érintik Dinnyeberki, Magyarsarlós, Vajszló, Kórós, Borsod-Abaúj-Zemplénben Csenyéte, Kánó, Imola megállót, Komárom-Esztergomban Tagyospusztát, Somogyban Gadányt. A téli időjárás miatt a vasúti közlekedésben is hosszabb menetidővel, kimaradó járatokkal lehet számolni, itt esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat. Szombaton is pótlóbuszok közlekednek az S74-es vonatok helyett, Almásfüzitőn pedig továbbra is áthaladnak az S10-es vonatok, ezért Almásfüzitő-felsőről állomáspótló buszok járnak. A veresegyházi vonalon az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpestig járnak, a G71-es vonatok pedig kimaradnak. A Dunántúlon a Gyékényes-Nagykanizsa szakaszon hosszabb eljutási időre kell számítani, mert fakidőlés miatt Őrtilos – Murakeresztúr között átmenetileg nem járnak a vonatok. A vonatjegyek az ország valamennyi Volán-buszjáratán érvényesek, és visszavonásig a MÁV vonatain is elfogadják a buszokra érvényes jegyeket.

Az Útinform szombat reggeli tájékoztatása szerint szinte az egész országban csapadékmentes az idő, friss hóréteget nem jelentettek. Továbbra is ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, azonban már csak Veszprém, a déli országhatár mentén és elszórtan a Dél-Alföld vármegyéiben. A gyorsforgalmi utak és a főutak mindenütt sónedvesek. A mellékutak latyakosak lehetnek; főleg a Dunántúl déli részén, illetve a keleti országhatár mentén, Csongrád-Csanád vármegyében havas burkolat is előfordulhat.

Fotó: Illusztráció (Borítókép: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport Facebook-oldala)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.