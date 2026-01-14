Arra ébredt egy férfi, hogy a felesége két éles késsel a kezében térdel felette, lett is botrány az ügyből

Az ítéleti tényállás lényege szerint az elkövetővel 34 évi házasság után közölte a férje, hogy el akar válni, ebbe azonban a feleség nem tudott belenyugodni. 2022 nyarán a pár ismét veszekedett, majd a sértett lefeküdt aludni. Hajnalban arra ébredt, hogy az ágyán mellette térdel a felesége,

az egyik kezében egy 18 centiméter, a másik kezében egy húsz centiméter pengehosszúságú kést tartva.

A nő a jobb kezében lévő késsel a sértett nyakát megvágta. A férfi próbált védekezni, az ágyról leesve sikerült a feleségét lefognia úgy, hogy az a késeket elejtette. A sértett a feleségét földhöz szorítva telefonon segítséget hívott.