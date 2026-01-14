feleségbűntettkés

Arra ébredt egy férfi, hogy a felesége két éles késsel a kezében térdel felette, lett is botrány az ügyből

És letartóztatás.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14.
társasház,ablak,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
Történt ugyanis, hogy eredményesen fellebbezett az ügyész, így felfüggesztett helyett végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte a bíróság a férjére támadó feleséget.

Az ítéleti tényállás lényege szerint az elkövetővel 34 évi házasság után közölte a férje, hogy el akar válni, ebbe azonban a feleség nem tudott belenyugodni. 2022 nyarán a pár ismét veszekedett, majd a sértett lefeküdt aludni. Hajnalban arra ébredt, hogy az ágyán mellette térdel a felesége, 

az egyik kezében egy 18 centiméter, a másik kezében egy húsz centiméter pengehosszúságú kést tartva.

A nő a jobb kezében lévő késsel a sértett nyakát megvágta. A férfi próbált védekezni, az ágyról leesve sikerült a feleségét lefognia úgy, hogy az a késeket elejtette. A sértett a feleségét földhöz szorítva telefonon segítséget hívott.

A támadás alkalmas volt életveszélyes vagy halálos sérülés előidézésére, amely csak a véletlen folytán maradt el – írja az ügyészség. A Fővárosi Törvényszék a terheltet életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt egy év és nyolc hónap, végrehajtásában négy év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

Azonban az ítélet ellen az ügyész súlyosabb minősítésű, élet elleni bűncselekmény megállapításáért és végrehajtandó szabadságvesztés, valamint közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabásáért fellebbezett. A terhelt és a védője az ítéletet tudomásul vette.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblához továbbított másodfokú indítványával az ügyészi fellebbezéssel egyetértve azt indítványozta, hogy a bíróság a terheltet védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondja ki bűnösnek, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztést szabjon ki.

A Fővárosi Ítélőtábla az ügyészi indítványnak helyt adva a nőt védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt két év és hat hónap börtönbüntetésre, valamint három év közügyektől eltiltásra ítélte.

 

