Megvan, kik rabolhatták el az ötéves szombathelyi kisfiút, amíg az apa elrohant a cumiért

Elkapták a rendőrök.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 16:01
az ellopott autó, amelyben egy ötéves gyermek is volt Forrás: Vaol/Police
Elloptak egy autót Szombathelyen még a múlt hét pénteken, csakhogy a tolvajok azzal nem számoltak, hogy a járműben egy ötéves fiú, a gyermekülésbe beköltve ült. A fiú apja a nagymama házába rohant vissza, mert nála felejtették a cumit. Mire visszaért, se a gyermek, sem az autó nem volt már a helyszínen – számolt be az esetről korábban a Magyar Nemzet. 

A Vaol a rendőrség közlése alapján most azt írja, január 10-én igazoltattak egy fiatalembert és a nadrágzsebében egy Audi típusú autó kulcsát találták meg. Gyorsan kiderült, hogy az indítókulcs tulajdonosa nem a fiatal férfi. A szombathelyi és a sárvári nyomozók viszont összefüggést találtak azzal a napokban történt szombathelyi esettel, ahol egy járó motorral hagyott gépkocsit loptak el ismeretlenek, amelyben egy ötéves kisfiú is volt.

A fiatal férfi elmondta a rendőröknek, hogy egy alkalmi barátjával beültek az autóba, amikor meglátták azt. Amikor a kisfiút észrevették a hátsó ülésen, megálltak, kitették a járdára, majd nagy sebességgel folytatták az útjukat. A Vaol arról is ír, hogy merre mentek a fiatalok, miután elvitték az autót, ezt ide kattintva olvashatja el.  

