Megvan, kik rabolhatták el az ötéves szombathelyi kisfiút, amíg az apa elrohant a cumiért

Elloptak egy autót Szombathelyen még a múlt hét pénteken, csakhogy a tolvajok azzal nem számoltak, hogy a járműben egy ötéves fiú, a gyermekülésbe beköltve ült. A fiú apja a nagymama házába rohant vissza, mert nála felejtették a cumit. Mire visszaért, se a gyermek, sem az autó nem volt már a helyszínen – számolt be az esetről korábban a Magyar Nemzet.