Térképen mutatjuk, hol kell ónos esőre, hol pedig havazásra számítani

Ezzel együtt nyugatról a csapadékhajlam is lassan csökkenni kezd a kedd hajnali, reggeli óráktól. A Dunántúl északi, északnyugati részén van számottevő esély kissé nagyobb mennyiségű, akár több milliméternyi ónos csapadékra.

A meteorológiai szolgálat ezért hétfőre elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki gyenge ónos eső veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala és Somogy vármegyékre, ezeken a területeken általában néhány tizedmilliméternyi csapadék eshet hétfőn.

Fotó: Met.hu

Keddre másodfokú, azaz narancs figyelmeztetést adtak ki Vas, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyére, itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az egy millimétert. Az ország többi részén Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt.

Kedden Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van havazás miatt, ezeken a területeken 12 óra alatt öt centiméternél több hó hullhat.

Fotó: Met.hu

Emellett extrém hidegre is figyelmeztetnek: hétfő este, késő este a kevésbé felhős, szélcsendes, Dunától keletre eső területeken csökkenhet mínusz 15 Celsius-fok közelébe vagy az alá a hőmérséklet, az éjszaka második felében azonban ezeken a vidékeken is fokozatosan enyhül majd a kemény fagy szorítása.