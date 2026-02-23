segítségáldozatáldozatsegítés

A bűn nem marad büntetlenül, az áldozat nem marad segítség nélkül

Magyarország csatlakozott az európai áldozatsegítő segélyhívó számhoz.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 23. 12:50
Fotó: MTI/Kovács Márton
Magyarország csatlakozott az európai áldozatsegítő segélyhívó számhoz, amely a 116-006 tárcsázásával érhető el – jelentették be hétfőn Budapesten. Tuzson Bence arról beszélt, hogy a büntetőjog történetileg nem áldozatcentrikus, feladata sokkal inkább az, hogy elfogja az elkövetőt.  A kormány azonban felismerte, hogy ez kevés, és elindította az áldozatsegítő rendszert, hogy se a bűn ne maradjon büntetlenül, se az áldozat ne maradjon segítség nélkül – emelte ki az igazságügyi miniszter.

Budapest, 2026. február 23. Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Doszpoly Orsolya, az áldozatsegítő vonal szakmai vezetője, Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos és Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára (b-j) a minisztériumban tartott sajtótájékoztatón 2026. február 23-án. Tíz éve működik az áldozatsegítő vonal a 06-80-225-225-ös számon, mostantól pedig az európai segélyhívó 116-006-os számon is kérhető segítség, ha valaki bűncselekmény áldozata lesz.
Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Doszpoly Orsolya, az áldozatsegítő vonal szakmai vezetőjem Király Nóra miniszteri biztos és Répássy Róbert államtitkár  Fotó: MTI/Kovács Márton

Bár az elmúlt években egyre jobban csökken a bűncselekmények száma, mégis egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz: 2024-ben körülbelül 35 ezer ember kért segítséget, tavaly már 45 ezren – számolt be róla Tuzson Bence. Hozzátette, ez azt mutatja, hogy a rendszer jól működik és az emberek bíznak benne.

A miniszter kitért az online csalások kérdésére is, amelyeket különösen nehéz felderíteni, mivel ezeket sokszor külföldről követik el, a hatékony fellépés érdekében pedig minden perc számít.

Ezért a kormány egy komplex jogszabálycsomagot dolgozott ki, amelynek köszönhetően már 3,8 milliárd forintot sikerült visszaszerezni a csalóktól

– ismertette Tuzson Bence, megjegyezve, hogy ez Európában is egyedülálló eredmény.

Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy tíz éve működik az áldozatsegítő vonal a 06-80-225-225-ös vonalon, mostantól azonban a 116-006-os számon is kérhető segítség, ha valaki bűncselekmény áldozata lesz.

Az áldozatsegítő központok rendszerét tíz éve építi a kormány, hamarosan pedig átadják az utolsó vármegyei központot is, amellyel teljes lesz a lefedettség az országban

– emelte ki a miniszteri biztos.

Doszpoly Orsolya, az áldozatsegítő vonal szakmai vezetője elmondta, hogy a segélyhívón keresztül az elmúlt tizenöt évben több mint 150 ezer embernek tudtak segítséget nyújtani. Bűncselekmény áldozatának lenni nem pusztán egy jogi helyzet vagy statisztika, sokszor az ember világba vetett hite rendül meg, megkérdőjeleződik számára az igazságosság és az önmagába vetett a hit, de az áldozatsegítő vonal ebben a bizonytalanságban egy biztos pontot jelenthet – fogalmazott a szakember.


Borítókép: A bejelentés (Fotó: MTI/Kovács Márton)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

